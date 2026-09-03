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Dünya

Trump, İran'a saldırı sebeplerini açıkladı!

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Trump, İran'a saldırı sebeplerini açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları ve ekonomik yaptırımları, İsrail'e ve Orta Doğu'ya yardım etmek amacıyla yaptıklarını ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir akşam yemeğinde İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik saldırıların ve ekonomik yaptırımların ardından İran'ın ekonomisinin "tamamen çöktüğünü" öne süren Trump, "Bütün bunları yüzde 99 oranla Orta Doğu'ya yardım etmek için yapıyoruz. İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İsrail'i yok ettikten sonra ki bunu çok memnuniyetle yaparlardı, Orta Doğu'ya sonra da Avrupa'ya ve bazı şehirlerimize saldıracaklar. Çünkü (ABD) onları yok etmeden önce birkaç şehri yok edebilirlerdi." dedi.

Trump, İran'a saldırı sebeplerini açıkladı!
Başlık ResmiTrump, İran'a saldırı sebeplerini açıkladı!

"ABD, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KONTROL EDİYOR"

Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini savunarak, petrol yüklü gemilerin oradan geçtiğini söyledi.

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Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Tamamen kontrolümüz altında

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamasında İran'a "istedikleri zaman" yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtmiş, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savunmuştu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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