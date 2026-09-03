Balıkesir'de kardeş, kardeşe kıydı! 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde A.O. ve Y.T.O. isimli iki kardeşin kavgasında kan aktı. Meydana gelen olayda A.O. yaralanırken, Y.T.O. hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan Maltepe Mahallesi Işıl Sokak'taki bir evin bahçesinde A.O. (50) ile kardeşi Y.T.O. (48) arasında tartışma çıktı.
BIÇAKLA BİRBİRLERİNİ YARALADILAR
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş, bıçakla birbirini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Y.T.O.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralanan A.O. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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