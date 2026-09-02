Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan markette çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Dün saat 21.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette Ş.A. ile H.P. arasında yaşanan tartışmanın ardından Ş.A. silahla HP.’yi bacaklarından vurdu.

Markette silahlı kavga! Dehşet anları kamerada

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.P. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli Ş.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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