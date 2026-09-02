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İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları sorgulama

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İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları sorgulama
Fotoğraf Başlığı İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları sorgulama

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda görevlendirilecek personel için yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) sürecinde gözler kura ve isim listelerine çevrildi. İŞKUR TYP kapsamında temizlik personeli ve güvenlik görevlisi başvurusu yapan adaylar, il ve ilçelerde açıklanan sonuçları ve asil-yedek listelerini yakından takip ediyor.

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Okulların yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları sürerken İŞKUR TYP personel alımlarında da sonuç süreci başladı. Başvuru ve kura takviminin il ve ilçelere göre farklılık göstermesi nedeniyle adayların sonuçları başvuru yaptıkları program üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

İŞKUR TYP kura sonuçları, başvuru yapılan il veya ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyurular üzerinden takip edilebiliyor. Sonuçların tek bir tarihte Türkiye genelinde toplu olarak açıklanması yerine, ilgili programların takvimlerine göre il ve ilçe bazında duyurular yapılıyor. Bu nedenle adayların başvuru yaptıkları İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki duyurular bölümünü kontrol etmesi gerekiyor. Yayımlanan sonuçlarda asil ve yedek katılımcı listeleri ile sonuç sonrası yapılması gereken işlemlere ilişkin bilgilere yer verilebiliyor.

İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları sorgulama
Başlık ResmiİŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları sorgulama

Adaylar ayrıca e-Devlet üzerinde bulunan Türkiye İş Kurumu - Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru hizmetinden TYP işlemlerini kontrol edebiliyor. Sisteme e-Devlet şifresi veya diğer kimlik doğrulama yöntemlerinden biriyle giriş yapılması gerekiyor. İŞKUR'un TYP hizmetleri de başvuru ve program bilgilerinin takibi için kullanılabiliyor. Kura sonucunda adı çıkan adayların ise belge teslim tarihleri ve göreve başlama işlemleri için ilgili kurum tarafından yapılan duyuruları ayrıca takip etmesi önem taşıyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

TEMİZLİK PERSONELİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 TYP kapsamında sonuçlar il ve ilçe bazında açıklanmaya başladı. Adayların kendi başvuru yaptıkları programın takvimini dikkate almaları gerekiyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Editör : İREM ÖZCAN
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