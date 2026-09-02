Dondurma tanıtımı için 9 bin euro aldığı iddia edilmişti! Vedat Milor'dan ilk hamle geldi

İstanbul'da bir dondurma işletmecisi, yemek eleştirmeni Vedat Milor'a işletmesinin reklamını yapması için 9 bin euro (504 bin TL) ödediğini ancak sosyal medyada paylaşımların yapılmadığını iddia etmişti. Konu kısa sürede gündem olurken, Vedat Milor cephesinden ilk açıklama geldi.

Mekan ve restoranlara giderek sosyal medya hesaplarından deneyimlerini paylaşan yemek yazarı Vedat Milor, bu defa bambaşka bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Daha önce de örtülü reklam yaptığı gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilen Milor hakkında 'şikayetvar' platformunda dikkat çeken bir paylaşım yer aldı.

9 BİN EURO ALMIŞ

Levent isimli kullanıcı, dondurma mekanını tanıtması için Milor'a 9 bin euro ödediğini ancak hizmet alamadığını öne sürmüştü. Şahsın 'şikayetvar' platformunda konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Ben Erenköy’de bulunan O... isimli dondurma işletmesinin sahibiyim. 10 Temmuz 2026 tarihinde Vedat Milor ile Erenköy’deki dondurma bölümümüzün tanıtımını yapması için 9.000 euro bedel üzerinden anlaştık. Ödemeyi elden yaptım, iletişimimizi ve anlaşmayı destekleyen WhatsApp yazışmalarımız, fotoğraflar ve dükkan içi video kayıtlarımız mevcut."

Milor'un sürekli paylaşım yapmayı ertelediğini belirten işletmeci açıklamasının devamında şunları kaydetmişti:

"Anlaşmaya göre çekim ve paylaşımların 1 hafta içinde yapılacağı söylendi. Ancak çekim tarihi sürekli ertelendi ve en sonunda 24 Temmuz 2026 tarihinde gelerek çekim yapıldı. Buna rağmen, söz verilen tarihlerde bir türlü paylaşım yapılmadı, her seferinde yayın tarihi ileri atıldı. Daha da önemlisi, bizim önümüze başka dondurma salonlarını aldıklarını ve arka arkaya paylaşım yapamayacakları için bizi beklettiklerini gördük.

Milor hakkındaki şikayetin görüntüsü

"ZOR DURUMDA KALDIK"

Bu süreçte dondurma sezonumuz söz verilen reklam çalışması olmadan geçti ve ciddi anlamda mağdur olduk. Sezonluk bir iş yaptığımız için tanıtımın tam zamanında yapılmaması bizi hem maddi hem de manevi açıdan zor durumda bıraktı. Bugün itibarıyla hâlâ çekilen içerikler paylaşılmadı.

Çekimi yaptıkları halde paylaşımı gerçekleştirmelerini ve gecikme nedeniyle uğradığımız zararların karşılanmasını talep ediyorum. Bu mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyorum."

Vedat Milor

MİLOR CEPHESİNDEN İLK ADIM

Hakkındaki iddia ile ilgili Vedat Milor'dan ise ilk hamle geldi. Milor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsmim de kullanılarak iftira niteliğinde yapılan haber ve paylaşımlara karşı avukatım tarafından yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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