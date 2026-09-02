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Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 transfer dönemi bitiş tarihi

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Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 transfer dönemi bitiş tarihi
Fotoğraf Başlığı Türkiyede transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 transfer dönemi bitiş tarihi

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasının ardından kulüpler kadrolarındaki son eksikleri tamamlamak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eylül ayının ilk günleriyle birlikte futbolseverlerin gündeminde yaz transfer döneminin sona ereceği tarih yer alıyor.

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Trendyol Süper Lig'de sezon devam ederken transfer piyasasında da son günlere girildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere kulüpler yeni oyuncular için görüşmelerini sürdürürken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen transfer ve tescil takvimi işlemeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından açıklanan resmi takvime göre birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026'da başladı. Yaklaşık iki buçuk aylık sürecin ardından kulüplerin yaz dönemi transfer ve tescil işlemleri için belirlenen sürenin sonuna gelindi.

Türkiyede transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 transfer dönemi bitiş tarihi
Başlık ResmiTürkiyede transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 transfer dönemi bitiş tarihi

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. Böylece yaz transfer döneminin kapanmasının ardından kulüpler, kadrolarında yapacakları yeni düzenlemeler için kış transfer dönemini bekleyecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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