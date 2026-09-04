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Dünya

ABD duyurdu! Avrupa Birliği, İran’a yönelik 'Ekonomik Tecrit Operasyonu'na resmen katıldı

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ABD duyurdu! Avrupa Birliği, İran’a yönelik 'Ekonomik Tecrit Operasyonu'na resmen katıldı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin (AB) İran’a yönelik 'Ekonomik Tecrit Operasyonu'na resmen katıldığını açıkladı. Bessent, AB’nin bu konudaki kararlı tutumunu ve erken adım atmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 20 Ağustos’ta duyurulan İran’a yönelik "Ekonomik Tecrit Operasyonu" ile ilgili açıklama yaptı.

Bessent, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AB, İran’a yönelik 'Ekonomik Tecrit Operasyonu'na resmen katıldı. AB’nin bu konudaki kararlı tutumunu ve erken adım atmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yaptırımların İran’ın nükleer faaliyetlerini, silah programını ve bölgedeki vekillerini küresel finans sistemini kullanarak finanse etmesini engellemeyi amaçladığının altını çizen Bessent, dünyanın İran rejimine net bir mesaj gönderdiğini ve İran’ın son finansal can damarı da kesilene kadar durmayacaklarını belirtti.

TRUMP İRAN’A EKONOMİK YAPTIRIM OPERASYONUNU DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, İran’a karşı şimdiye kadar dünyanın gördüğü en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlattıklarını duyurarak, "İran’ı tecrit etmek ve oluşturdukları tehdidi ortadan kaldırmak için tüm müttefiklerimizin ABD'nin yanında durmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, işletmelerinin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi olmasına izin veren ülkelerin de korkunç ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını duyuruyorum" demişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent
Başlık ResmiABD Hazine Bakanı Scott Bessent

ABD İRAN’A DESTEK VERECEK ÜLKELERİ UYARMIŞTI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a yönelik yeni yaptırımların Tahran rejimini ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmeyi amaçladığını ifade etmişti. Bessent, İran adına kara para aklanmasını kolaylaştıran tüm finansal kuruluşların ABD doları sisteminden çıkarılacağını belirterek, "Belirlenen faaliyetlerin durdurulması için her ülkeye kesin bir süre tanındı. Harekete geçmezlerse, Hazine Bakanlığı’nın yetkileri çerçevesinde tek taraflı adımlar atacağız. ABD’nin yanında duranlar, ortaklığımızın sunacağı faydalardan istifade edecek. İran rejiminin yanında olanlar ise giderek zayıflayan bu rejimin yaşadığı izolasyonu paylaşmaya hazır olmalı" açıklamasında bulunmuştu.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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