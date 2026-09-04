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Spor

Fenerbahçe'yi endişelendiren UEFA soruşturmasında emsal detayı

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Fenerbahçe'yi endişelendiren UEFA soruşturmasında emsal detayı

UEFA, Guendouzi ile Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı. Deplasmandaki Lyon maçında yaşananlar sebebiyle açılan soruşturmada Fenerbahçe’ye ya da oyunculara ciddi bir yaptırım beklenmiyor.  Emsal örnekler en fazla bir maçla cezalandırılmıştı.

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’ye 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi kapılarını açan Lyon zaferinin ardından saha içi karışmıştı. Maçın öncesinde başlayan ve sonuna kadar devam eden hakaretlere, küfürlere eski Marsilyalı Guendouzi çılgınca sevinerek cevap vermişti. Greenwood da takım arkadaşına eşlik etmişti. Elenmeyi hazmedemeyen Fransızlar, tünelde ve soyunma odası koridorlarında da sarı-lacivertli oyunculara saldırmıştı. Süreçle ilgili olarak beklendiği gibi soruşturma açıldı, Fenerbahçe, Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

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PARA CEZASI BEKLENİYOR

Türk kulüplerine karşı ön yargılı tutumlarıyla bilinen UEFA’nın Lyon cephesini işe karıştırmadan başlattığı soruşturma ilk etapta endişe verici görünse de benzer durumlardaki emsal kararlar sarı-lacivertlilerin içini rahatlatıyor. Soruşturma direkt ceza anlamına gelmeyeceği gibi, uzmanlar mevcut görüntülerle ağır bir yaptırımın söz konusu olmayacağı yönünde hemfikir. Müsabakadan men düşük bir ihtimal olarak görülürken, sürecin büyük ihtimalle bir miktar para cezası ile tamamlanması bekleniyor. Fenerbahçe’den de “Sürecin takipçisiyiz.” açıklaması geldi.

Lyon - Fenerbahçe
Başlık ResmiLyon - Fenerbahçe

RAPORLAR UEFA’YA GİTTİ

UEFA temsilcileri olaylı maçla ilgili raporları disiplin kuruluna sundu. UEFA’ya yakın kaynaklar, olayların odağındaki Guendouzi’ye iki maç ceza talebinin olduğunu ancak ağır tahrikten dolayı bunun bir maça düşürülmesini, Greenwood’a ise para cezası gelmesinin beklendiğini belirtti.

AĞIR TAHRİK VARDI

Avukat Fatih Şaşıoğlu, “Mevcut görüntüler ve olayın gelişimi birlikte ele alındığında, ağır bir sportif yaptırımı gerektirecek bir tablo bulunmadığı kanaatindeyim.” yorumunu yaptı.

Lyon - Fenerbahçe
Başlık ResmiLyon - Fenerbahçe

BENZER ÖRNEK ÇOK

UEFA; Van Bommel, Diego Simeone, Ronaldo, Bellingham, Mbappé, Rüdiger gibi isimlere benzer eylemlerden 20 bin ile 40 bin avro arasında para cezası kesmiş, ayrıca bir maç men cezası verdiklerini ertelemişti. Ancak tribünleri provoke etme (bir ila üç maç), arbedede fiziksel saldırı (üç ila beş maç) üzerinden işlem yapılırsa özellikle Guendouzi’ye ağır bir ceza da çıkabilir.

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