"Akrabama gidiyorum" diyerek kaçmıştı! Türkiye'de aranırken, Katalonya'da bulundu

Türkiye’de 26 yıl hapis cezasına çarptırılan 28 yaşındaki firari, haziran ayında cezaevinden izinli çıktıktan sonra kayıplara karıştı. İspanya’ya kaçtığı belirlenen şüpheli, Barselona’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin yerel polisi Los Mossos d'Esquadra'dan yapılan açıklamada, 2016 ve 2018 yıllarında İstanbul'da iki kişiyi öldürmeye teşebbüs, soygun, tehdit ve silah bulundurma gibi suçlardan 26 yıl hüküm giyen 28 yaşındaki bir Türk firarinin 26 Ağustos tarihinde Barselona'daki kiralık turistik bir evde yakalandığını bildirdi.

İZİNLİ ÇIKTI, İSPANYA'YA KAÇTI

Verilen bilgilerde, söz konusu kişinin, 2018 yılından beri Türkiye'deki bir cezaevinde 26 yıllık hapis cezasını çektiği, geçen haziran ayında bir akrabasını ziyaret etmek üzere mahkeme onaylı izinden yararlanarak firar ettiği ve Türk makamlarınca hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı kaydedildi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

Türk polisi ile işbirliğinde ağustos ayı başında yeri tespit edilen firarinin, Costa Brava sahil hattında farklı noktalarda izinin sürüldüğünün belirtildiği açıklamada, kendisine lojistik destek sağlayan iki kişiyle birlikte seyahat eden şahsın, Uluslararası Firari Soruşturma Grubu (GRIF) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, aranan hükümlüye yardım eden iki kişinin konaklama sırasında kendi kimliklerini verdikleri ve firarinin kimlik bilgilerini sakladığı ifade edildi.

Barselona'da nöbetçi mahkemeye çıkarılan firarinin, Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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