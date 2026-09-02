Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

17 yıl hapis cezası vardı! Firari hükümlü yakayı ele verdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
17 yıl hapis cezası vardı! Firari hükümlü yakayı ele verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde 17 yıl hapis cezası olan firari hükümlü Ö.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 17 yıl hapis cezası bulunan Ö.A.'nın yerini belirledi.

ÖNERİLEN HABERLER
Adana
3. SAYFA

Adana'da dehşet! Kurşun yağdırdığı kardeşinin bıçak darbeleri ile can verdi

YAKALANDI

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ö.A. cezaevine gönderildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MARMARA'DA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
MARMARA'DA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
Gemilerden biriyle irtibat kurulamıyor, 10 kişi kayıp
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖSYM verileri acı tabloyu ortaya koydu
O BÖLGEYİ TEKRAR UYARDI
O BÖLGEYİ TEKRAR UYARDI
Osman Bektaş: 'Deprem olmaz' denilen yer değil!
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
İsrail'deki seçimler öncesi yeni gerilimler peşinde
BAĞ-KUR'DA YENİ DÖNEM
BAĞ-KUR'DA YENİ DÖNEM
Milyonları ilgilendiren düzenleme geliyor
HÜCUM HATTINA 'DENİZ' SEFASI
HÜCUM HATTINA 'DENİZ' SEFASI
Osimhen'e öyle bir yedek golcü bulundu ki...
MİLOR'DAN İLK AÇIKLAMA
MİLOR'DAN İLK AÇIKLAMA
Tanıtım için 9 bin euro aldığı iddia edilmişti
YENİ HOCA KİM OLACAK?
YENİ HOCA KİM OLACAK?
Trabzonspor'da listenin başı belli oldu
İTİRAF GİBİ SÖZLER!
İTİRAF GİBİ SÖZLER!
'Amerikalılar da bıktı' diyerek isyan etti
ARTIK GÜNLÜK HAYATIMIZDALAR!
ARTIK GÜNLÜK HAYATIMIZDALAR!
Savaş teknolojileri sivilde de kullanılıyor
CENTCOM: SALDIRI TAMAMLANDI
CENTCOM: SALDIRI TAMAMLANDI
İran’dan ABD’ye misilleme!
"İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDALAR"
İBB için 'tarafını belli et' toplantısı
"TANIMAM, İLK DEFA DUYDUM"
İşte İdris Naim Şahin'in 3,5 saatlik ifadesi
O ANLARI OĞLU ANLATTI
O ANLARI OĞLU ANLATTI
Fotoğrafların hikayesi ortaya çıktı
CEBİMİZDE PARA BASIYORLAR!
CEBİMİZDE PARA BASIYORLAR!
Oyun içinde 2,76 milyar dolar harcadık
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
Picasso’yu parçalayıp satıyorlar
KÖYDEN DÜNYA PAZARINA!
KÖYDEN DÜNYA PAZARINA!
Kırsal kalkınma yerelden başlatılıyor
DEŞTİKÇE İĞRENÇLİK FIŞKIRIYOR
DEŞTİKÇE İĞRENÇLİK FIŞKIRIYOR
‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
BAKAN GÜRLEK 3 İSMİ İSTEDİ
BAKAN GÜRLEK 3 İSMİ İSTEDİ
Kaçış yolu kapandı! Gözler Yunanistan'da
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları sorgulama
İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?
Kaydet
Markette silahlı kavga! Dehşet anları kamerada
Markette silahlı kavga! Dehşet anları kamerada
Kaydet
Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 transfer dönemi bitiş tarihi
Transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.