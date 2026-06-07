Adana'nın Yüreğir ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Ağabeyinin silahla ateş açtığı kardeş, yanında bulunan bıçakla karşılık verdi. Kavgada ağabey hayatını kaybederken, yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet P. (49) ile ağabeyi Ercan P. (55) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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BİRİ KURŞUNLADI, DİĞERİ BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ercan P., kardeşi Muhammet P.'ye silahla ateş etti. Muhammet P. ise, yanında bulunan bıçakla ağabeyini çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Muhammet P. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Ercan P.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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