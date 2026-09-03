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Spor

Mohamed Salah şaşkınlığını gizleyemedi: "Hiçbir şekilde beklemiyordum"

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Mohamed Salah şaşkınlığını gizleyemedi:

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah; bordo mavili ekibe transfer süreci, Ertuğrul Doğan ile yaptığı özel görüşme, havalimanındaki çılgın karşılama ve kulüpteki hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı. Doğan'ın kazanma hırsı ve hedeflerinin kendisini ikna ettiğini, Karadeniz ekibini seçerek kendisine yeni bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu söyleyen Salah, taraftarların havalimanındaki karşılamasını beklemediğini ve büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Bordo mavililerin Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Karadeniz ekibinin YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor tercihinden transfer sürecine, Başkan Ertuğrul Doğan ile yapılan görüşmeden bordo mavili taraftarların gösterdiği ilgiye kadar birçok konuda açıklamalar yapan 34 yaşındaki yıldız, Liverpool'dan eski takım arkadaşlarıyla yaptığı dikkat çeken diyaloğu da aktardı.

"MOTİVASYON OLMADAN BAŞARILI OLAMAYACAĞIMI BİLİYORDUM"

Kariyerin boyunca pek çok zafer kazandın ve rekor kırdın. Böylesine bir kariyere sahip biri olarak sahip olduğun bu hırsı nasıl tanımlarsın? Seni her gün antrenmanlara getiren bu hırsı nasıl tanımlarsın?

"Bunun sadece bir şeye bağlı olduğunu söylemek oldukça zor ama sanırım gençliğimden beri motivasyon olmadan başarılı olamayacağımı biliyordum. Bu yüzden her zaman yoluma devam etmek için kendime yeni bir neden bulmaya çalışıyorum. Bu yüzden de buradayım. Kariyerimde birçok şey başardım ama hala yeni bir mücadele arıyorum. O yüzden buradayım. Umarım Avrupa'da ve ligde de özel bir şeyler başarabiliriz."

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Mohamed Salah
Başlık ResmiMohamed Salah

"KULÜBÜN İLGİSİNİ DUYDUĞUMDA GERÇEKTEN HEYECANLANDIM"

Şu anda Trabzonspor'dasın. Öncelikle Trabzonspor'un teklifini ilk duyduğunda ilk ne hissettiğini sormak istiyorum. Telefonu kapattıktan sonra ne çeşit araştırmalar yaptın?"

"Şehirdeki en güzel yerleri araştırdım. (Gülerek) Liverpool ve Fiorentina gibi futbolun çok güçlü bir kültüre sahip olduğu kulüplerde oynadım. Futbola tutkuyla bağlı insanların olduğu bir şehirde bulunmanın, başkentte ya da başka bir yerde olmaktan farklı olduğunu biliyorum. Kulübün ilgisini duyduğumda otomatik olarak gerçekten heyecanlandım. Geldiğimde bazı yerleri ve olabilecek en iyi yemekleri de araştırdım. Dolayısıyla kulübün bana olan ilgisini duyduğumda yaptığım ilk şey bu oldu."

Mohamed Salah
Başlık ResmiMohamed Salah

"BENİ ASIL İKNA EDEN DE BUYDU"

"Başkanımız sayın Ertuğrul Doğan ile konuşurken seni ikna eden kelime hangisiydi?"

"Sanırım başkanın hırsı ve kulüpte inşa etmeye çalıştığı şey beni ikna etti. Çünkü Liverpool'da insanların beni sevdiği ve bana her zaman büyük bir sevgi ve saygı gösterdiği bir ortamdan geliyorum. Dokuz yıl boyunca oradaydım. Başkanın göreceğim sevgiyle ilgili söylediklerinden sonra "Bunu görmeyi gerçekten çok isterim." diye düşündüm. Havaalanına vardığımda yaşananlar ve stadyumdaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Ama benim için en önemlisi burada takımla birlikte gerçekten bir şeyler kazanmak istemesiydi. Beni asıl ikna eden de buydu. Bunun benim için doğru karar olduğunu düşündüm."

Mohamed Salah
Başlık ResmiMohamed Salah

"HİÇBİR ŞEKİLDE BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

Başkanımız sayın Ertuğrul Doğan'la Trabzon'a ilk indiğinde nasıl hissettin? O anlarda gerçekten duygulanmış görünüyordun.

"Evet. Ben aslında çok duygusal bir insan değilim. Ama havalimanına geldiğimde yaşananlar sanki içimde eksik olan bir şeyi tamamladı. Böyle bir karşılamayı gerçekten görmek istiyormuşum. Hiçbir şekilde böyle bir şey beklemiyordum. Ne havalimanında ne de stadyumda bu seviyede bir karşılamayla karşılaşacağımı düşünmüyordum. Daha topa bile değmeden taraftarlardan böyle bir sevgi gören çok fazla oyuncu olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden gerçekten çok mutlu ve duygusal hissettim."

Mohamed Salah
Başlık ResmiMohamed Salah

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

"Havaalanı ve stattaki karşılamadan sonra ertesi gün Liverpool'dan takım arkadaşlarım aradı. Szoboszlai ile hala konuşuyoruz. Daha önce böyle bir şey görmediklerini söylediler. Sezon boyunca desteğinize ihtiyacımız olacak. Zor anlar da olacak ama size söz verebileceğim tek şey, bu kulüpteki herkesin ve bütün oyuncuların bir şeyler başarmak için elinden gelen her şeyi yapacağıdır. Umarım sizin desteğinizle Avrupa'da önemli bir başarı elde ederiz ve umarım ligi kazanırız. Ama sezon boyunca, her zaman size ihtiyacımız olacak."

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