Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Rumen santrfor Denis Draguş'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki golcü Denis Draguş'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Denis Mihai Dragus arasındaki 01.07.2024 başlangıç ve 30.06.2028 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Trabzonspor'a 2024-2025 sezonunda transfer olan ve beklentilerin altıdan kalan Denis Draguş, çıktığı 16 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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