Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Rumen santrfor Denis Draguş'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki golcü Denis Draguş'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Denis Mihai Dragus arasındaki 01.07.2024 başlangıç ve 30.06.2028 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Mohamed Salah şaşkınlığını gizleyemedi: "Hiçbir şekilde beklemiyordum"
SPOR

Mohamed Salah şaşkınlığını gizleyemedi: "Hiçbir şekilde beklemiyordum"

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Trabzonspor'a 2024-2025 sezonunda transfer olan ve beklentilerin altıdan kalan Denis Draguş, çıktığı 16 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DOKTORU GÖZALTINA ALINDI!
DOKTORU GÖZALTINA ALINDI!
Eski Bakanın ölümünde soruşturma derinleşiyor
İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ!
İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ!
Tanklar devre dışı, silah üretimi durabilir
MİLLİ YILDIZ YER ALMADI
MİLLİ YILDIZ YER ALMADI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
İLK RAPOR ÇIKTI!
İLK RAPOR ÇIKTI!
'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası
YENİ ROTA 'SURİYE'
YENİ ROTA 'SURİYE'
Bölgenin enerji haritası değişiyor mu?
TAKSİTLER NE KADAR?
TAKSİTLER NE KADAR?
500 bin TL'den 5 milyon TL'ye faizsiz finansman
"BEKLEMİYORDUM"
Mohamed Salah şaşkınlığını gizleyemedi
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri!
KARADENİZ'DE SICAK SAATLER!
KARADENİZ'DE SICAK SAATLER!
Silah taşıyorlardı, hepsi vuruldu
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
Eski vali eşiyle dikkat çeken telefon trafiği!
DERBİDE OYNAYACAK MI?
DERBİDE OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'de Marco Asensio belirsizliği
EFSANE ELEKTRİKLENDİ!
EFSANE ELEKTRİKLENDİ!
Range Rover 600 km menzille tanıtıldı
TÜRK İHA'LARI GÜNDEMDE
TÜRK İHA'LARI GÜNDEMDE
Çin tehdidine karşı Tayvan'da Türkiye formülü!
"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak bastı
HÜKÜMETE SESLENDİ!
HÜKÜMETE SESLENDİ!
HAK-İŞ'ten dikkat çeken 'asgari ücret' çağrısı
İÇİNDEN KRAL ÇIKTI
İÇİNDEN KRAL ÇIKTI
Yapay zeka yüzyılların sırrını 44 dakikada çözdü!
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
Eski hocalarından Arda Okan'a övgü yağmuru
DAVUTOĞLU İFADE VERECEK
DAVUTOĞLU İFADE VERECEK
Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor
GEMİDEN KORKTULAR
GEMİDEN KORKTULAR
Yunanistan'a Türk denizaltısından karşı hamle!
51 ÇOCUK HAKKINDA DAVA!
51 ÇOCUK HAKKINDA DAVA!
Sokaklarda terör estirmişlerdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
KKTC'deki gemi kazasında 1 kişinin naaşına daha ulaşıldı
KKTC'deki gemi kazasında 1 kişinin naaşına daha ulaşıldı
Kaydet
Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterler! Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterler! Yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
Kaydet
Karadeniz'de sıcak saatler! Silah taşıyorlardı, hepsi vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.