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KKTC'deki gemi kazasında can kaybı 10'a yükseldi

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KKTC'deki gemi kazasında can kaybı 10'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'de meydana gelen faciada kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Felakette can kaybı 10'a yükselirken kayıp olarak aranan 18 kişi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası nedeniyle KKTC'de kayıp vatandaşların aileleriyle görüştü, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziye ziyaretinde bulundu ve Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve can kaybının 10'a çıktığını duyurdu.

KKTC'deki gemi kazasında can kaybı 10'a yükseldi
Başlık ResmiKKTC'deki gemi kazasında can kaybı 10'a yükseldi

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞLARDI

Kazanın ardından kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma da genişletiliyor. Toplam 16 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında aralarında gemi kaptanı, ikinci kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli yeniden hakim karşısına çıktı.

İKİNCİ KAPTAN UYARDI

Girne Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada, kazaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Geminin kadın ikinci kaptanı M.N.S., ifadesinde kaptanı sefere çıkmaması konusunda uyardığını ancak buna rağmen sefer kararının alındığını öne sürdü.

KKTC'deki gemi kazasında can kaybı 10'a yükseldi
Başlık ResmiKKTC'deki gemi kazasında can kaybı 10'a yükseldi

M.N.S., kaptanın geminin su aldığından haberdar olduğunu, buna rağmen sefere engel bulunmadığı değerlendirmesiyle geminin limandan ayrıldığını iddia etti. Acil yardım çağrısını yapan kişinin de ikinci kaptan olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında mahkeme, geminin kara kutusunun henüz bulunamadığını ve bu nedenle seyir kayıtlarına ulaşılamadığını açıkladı. Kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanında götürmediği tespit edildi.

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GEMİDEKİ SU ALMA KRİTİK NOKTA

Dosyaya giren ilk bilirkişi raporlarında ise geminin su almaya başladığı andan itibaren hızını düşürmesi halinde batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Mahkeme ayrıca geminin geçmişte yaşadığı kazalar, geçirdiği onarımlar ve sahip olduğu izinlerle ilgili belgelerin de soruşturma dosyasına girdiğini bildirdi.

Kaptan M.Ö.'nün önceki kaptanlık ehliyetinin süresi dolduktan sonra Honduras'tan 3 bin 500 dolara yeni bir kaptanlık ehliyeti aldığı, söz konusu belgenin KKTC tarafından denk kabul edildiği ve bu açıdan yasal bir sorun bulunmadığı da mahkeme kayıtlarına geçti.

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Şüphelilerin alkol ve uyuşturucu test sonuçlarının ise henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi. Mahkeme, 9 şüphelinin gözaltı sürelerini 8 gün daha uzattı.

KKTC'deki gemi kazasında can kaybı 10'a yükseldi
Başlık ResmiKKTC'deki gemi kazasında can kaybı 10'a yükseldi

GEMİ 239 KİŞİYLE SEFERE ÇIKMIŞTI

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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