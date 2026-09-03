Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı Bursaspor İstanbulspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Bursaspor İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken ilk 11 maç kadrosu da açıklandı. Müsabakayı yönetecek hakem ise Ayberk Demirbaş oldu.

Sezona iddialı başlayan iki takımın mücadelesinde gözler Bursa'da oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Peki, Bursaspor İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, ilk 11 maç kadrosu ve şifresiz canlı yayın bilgileri...

BURSASPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor İstanbulspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edilebilecek. Maç ayrıca beIN Sports 2 kanalından da yayınlanacak.

İlk 11 maç kadrosu! Bursaspor İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BURSASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig 5. hafta karşılaşması 3 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

İlk 11 maç kadrosu! Bursaspor İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BURSASPOR İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

İstanbulspor ilk 11: Alp Tutar, Yusuf Ali Özer, Duran Şahin, Phellipe Araujo, Ilıan Ilıev, Berk Ali Nizam, Elvin Mendy, Dijlan Aydın, Alieu Cham, Umut İslamoğlu, Muhlis Dağaşan

Bursaspor ilk 11: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Zeki Yavru, Eyüp Akcan, Juergen Elitim, Lincoln Henrique, Halil Akbunar, Amine Boutrah, Kelechi Iheanacho

İlk 11 maç kadrosu! Bursaspor İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BURSASPOR İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bursaspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmayı Ayberk Demirbaş yönetecek. Demirbaş'ın yardımcılıklarını İbrahim Ethem Potuk ve Mehmet Eren Küçükkeçeci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Levent Gümüşdere olacak.

Karşılaşmada VAR görevini Sarper Barış Saka üstlenecek. AVAR olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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