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AP'de Türkiye'yi hedef alan anıt girişimi! Ankara'dan sert tepki

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AP'de Türkiye'yi hedef alan anıt girişimi! Ankara'dan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda GKRY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik suçlamalarını içeren sözde anıt için bütçe ayrılmasının gündeme gelmesine tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu iddiaların tarihi gerçekleri çarpıttığını belirterek AB kurumlarına tarafsızlık ve adalet çağrısı yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik suçlamalar içeren sözde bir anıtın yapımı için kaynak ayrılmasının gündeme getirilmesine sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 AB bütçesine ilişkin görüşünde, GKRY tarafından yapılması planlanan söz konusu anıta bütçe ayrılmasının tavsiye edildiğinin öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yok edilmesinin önüne geçtiği ve Ada'da yarım asrı aşkın süredir devam eden barış ortamının oluşmasına katkı sağladığı ifade edildi.

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"TARİHİ GERÇEKLER ÇARPITILMAKTA"

Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddialarına ilişkin "Tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

AB kurumlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamak yerine Rum tarafının propagandasına alet olmasının toplumlar arasındaki güveni daha da zedelediği belirtilen açıklamada, Avrupa Birliği yetkililerine de çağrı yapıldı.

Bakanlık, AB yetkililerinden Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzaklaştırmayı amaçlayan çevrelerin aracı haline gelmemelerini istedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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