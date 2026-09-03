Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor! Fenerbahçe ile Beşiktaş, İstanbul'daki dev derbide karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta menrak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem kadrosuna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadele Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmada ev sahibi ekip Fenerbahçe olacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte derbi tarihi!
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig derbisi 5 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Dervi saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.
SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
- 4 Eylül 2026 Cuma - 20.00: İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray | Hakem: Kadir Sağlam
- 5 Eylül 2026 Cumartesi - 17.00: Erzurumspor FK - TÜMOSAN Konyaspor | Hakem: Yasin Kol
- 5 Eylül 2026 Cumartesi - 20.00: Fenerbahçe - Beşiktaş | Hakem: Halil Umut Meler
- 6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler | Hakem: Oğuzhan Çakır
- 6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Arca Çorum FK - Eyüpspor | Hakem: Davut Dakul Çelik
- 6 Eylül 2026 Pazar - 20.00: Kocaelispor - Samsunspor | Hakem: Reşat Onur Coşkunses
- 6 Eylül 2026 Pazar - 20.00: Trabzonspor - Gençlerbirliği | Hakem: Çağdaş Altay
- 7 Eylül 2026 Pazartesi - 20.00: Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor | Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 7 Eylül 2026 Pazartesi - 20.00: Göztepe - Gaziantep FK | Hakem: Ümit Öztürk