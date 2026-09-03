ABD ve Kanada arasındaki gümrük krizi, Trump'ın Başbakan Mark Carney'i hedef alan "ekonominiz çökecek" tehdidiyle yeni bir faza geçti. Carney müzakere kapısını aralık bırakmaya çalışırken ABD Başkanı, kendisini "düşman" ilan eden Kanadalı liderlerin bundan zarar göreceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasındaki gerilim, ticaret anlaşmazlığının ötesine taşınırken Washington'dan Ottawa'ya yönelik yeni mesaj geldi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kanada Başbakanı Mark Carney'i doğrudan hedef aldı.

Trump'tan bir ülkeye daha sert mesaj! "Ekonomileri çökebilir"

"KÖTÜ TERCİH YAPTI"

ABD ile ticari anlaşmazlık yaşayan Kanada ekonomisinin çökebileceğini savunan Trump, kendisini "düşman" ilan eden Kanadalı liderlerin, siyasi açıdan "çok kötü" bir tercih yaptıklarını ve bundan zarar göreceklerini ileri sürdü.

Trump'tan bir ülkeye daha sert mesaj! "Ekonomileri çökebilir"

Kanada Başbakanı Carney, ülkesinin ABD ile yaşadığı gümrük anlaşmazlığına ilişkin son açıklamasında, müzakerelerinin "nihayetinde tıkanana kadar" sürdüğünü belirterek, yeniden müzakerelere açık kapı bıraktıklarını bildirmişti.

GÖLÜN ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Başkan Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Trump'tan bir ülkeye daha sert mesaj! "Ekonomileri çökebilir"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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