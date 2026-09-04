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Dünya

Trump'tan İran ekonomisi için olay sözler!

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Trump'tan İran ekonomisi için olay sözler!

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz haber kanalına verdiği röportajda İran ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Hürmüz Boğazı üzerinde muazzam bir denetime sahip olduklarını belirten Trump, İran ekonomisine ilişkin "İran ekonomisi çöküyor. Enflasyonları yüzde 300'ü bulmuş olabilir. Paraları tamamen değersiz, dolara denk para birimleri var ama paralarının hiçbir değeri yok." dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump İngiltere merkezli haber kanalı "GB News"e verdiği röportajda gündeme ilişkin konuştu. Trump, İran’a karşı başlattıkları savaşa değinerek, bunun Tahran rejiminin nükleer silaha sahip olmasını önlemeyi amaçladığını belirtti.

İran’ın elindeki nükleer malzeme ile ilgili bir soru üzerine, ülkedeki 3 nükleer tesisi yerle bir ettiklerini hatırlatan Trump, "Şu an Kazma Dağı (Pickaxe Mountain) kalmış olabilir; ancak 3 tesis tamamen yerle bir edildi. Ayrıca ilk dönemimde kurduğum ve son derece etkili olan Uzay Kuvvetleri adında bir gücümüz var. Fazlasıyla etkili. İlk 3 tesisin her önemli noktasında kameralarımız mevcut. Kazma Dağı’nda da kameralarımız var. İçeri giren ve çıkan herkesi biliyoruz. İsimlerini bile okuyabiliyoruz. Bunu yapabiliyoruz; kelimenin tam anlamıyla uzaydan yaka kartlarını okuyabiliyorsunuz. İnanabiliyor musunuz?" dedi.

"AVRUPA’YI DA KORUYORUM"

Trump, İran savaşı konusunda ABD halkından destek almanın zor olduğunun hatırlatılması üzerine, "Sizin ülkenizi de bu tehditten koruyorum; çünkü İran bir nükleer silaha sahip olsaydı, bunu füze menzillerinin yetmediği ABD’den ziyade menzillerinin ulaştığı Avrupa'da kullanma ihtimalleri çok daha yüksekti. Sizin ülkenizi de büyük bir sorundan kurtarıyorum, çünkü kesinlikle bu silahları kullanırlardı. Nükleer silaha sahip olmalarına 2, belki 4 hafta kalmıştı ve biz bombardıman uçaklarıyla onları vurduk" ifadelerini kullandı.

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OBAMA’YI ELEŞTİRDİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan ve İran Nükleer Anlaşması olarak da bilinen "Kapsamlı Ortak Eylem Planı"nı ilk görev döneminde feshettiğini hatırlatan Trump, "Eğer o anlaşmayı feshetmeseydim 5 yıl önce nükleer silaha sahip olurlardı. Anlaşmayı iptal ettim. Ancak daha da önemlisi, 1 yıldan biraz uzun zaman önce benim tabirimle tonlarca ‘nükleer toz’ bulundurdukları o 3 büyük tesise saldırdık. Bu, kolayca nükleer silaha dönüştürülebilecek bir materyaldi. Tüm gerekli süreçlerden geçmiş bu malzeme, şimdi milyonlarca tonluk dağ kütlesinin altına gömülmüş durumda ve ona ulaşmak son derece zor olacak" dedi.

"İRAN’I HEZİMETE UĞRATTIK"

Orta Doğu bölgesinin 2 bin yıldır huzura ihtiyaç duyduğunu söyleyen Trump, "Nükleer silaha sahip olmalarını engellemek zorundayız; burası Orta Doğu ve biz bunu başardık. Bakın; donanmalarını yendik, hava kuvvetlerini hezimete uğrattık, onları mağlup ettik. Liderleri artık yok. Hemen hemen ellerindeki her şey yok oldu. Biliyorsunuz, son olarak onları tekrar vurduk ve radarlarını imha ettik. Yeni bir radar sistemi kurmuşlardı" diye konuştu.

Hürmüz Boğazı’nın hakimiyeti konusundaki iddialarını yineleyen Trump şunları söyledi:

"İRAN EKONOMİSİ ÇÖKÜYOR"

"Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. Hürmüz Boğazı üzerinde muazzam bir denetime sahibiz; gecede 30-40 tekneyi saf dışı bırakıyoruz ve boğazdan yüklü miktarda petrol çıkıyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz ve İran ekonomisi çöküyor. Enflasyonları yüzde 300'ü bulmuş olabilir. Paraları tamamen değersiz; dolara denk para birimleri var ama paralarının hiçbir değeri yok. Bakın neler olduğuna; dolar güçlü, onların parası ise kelimenin tam anlamıyla sıfır değerinde. 1 dolar karşılığında 2 milyon gibi bir şey ve bu her geçen gün artıyor. Yani başları çok büyük dertte"

"BEN DOĞRU OLANI YAPTIM"

İran’a karşı askeri seçeneği kullanmakla doğru olanı yaptıklarını ileri süren Trump, "Hayır, nükleer silaha sahip olamayacaklar. Ben doğru olanı yaptım. Amerikan halkına gelince; biliyorsunuz, Venezuela'ya girmeme de çok karşı çıkmışlardı. Sonra girdim, kazandım ve şimdi herkes bunun ne kadar harika bir hamle olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz, o savaşın masrafını katbekat çıkardım. Venezuela'dan milyonlarca varil petrol aldık" dedi.

İran’a karşı verilen savaşı da şimdiden kazandıklarını söyleyen Trump, "Çünkü artık nükleer silaha sahip olamazlar. Bugün İran'dan ayrılsak bile bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıllarını alır. Fakat biz öyle yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

"İRAN YÖNETİMİ 75 BİN PROTESTOCUYU ÖLDÜRDÜ"

Trump, İran halkına yaptığı rejime karşı ayaklanma çağrısının hatırlatılması üzerine, "Ayaklanmakta zorlanıyorlar. Çünkü yönetim 75 bin protestocuyu öldürdü. Birkaç ay önce bu sayı 52 bindi. Yani 75 bin göstericiyi katlettiler. Demek istediğim, durumu anlıyorum. Neden ayaklanamadıklarını anlayabiliyorum. Biliyorsunuz, ayaklanmayı denediler. Ancak, elinde makineli tüfeği olan birileri varken veya her tarafa konuşlanan keskin nişancılar insanları vururken ayaklanmak çok zordur. Bu yüzden onları anlıyorum" şeklinde konuştu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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