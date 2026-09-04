Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Depolar cep yakacak! Motorin ve benzine zam geldi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Depolar cep yakacak! Motorin ve benzine zam geldi

Jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatlarının yüksek seyri akaryakıta olumsuz yansımaya devam ediyor. Son olarak motorin ile benzinin litre fiyatına bir zam daha yapıldı. İşte detaylar...

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Mahmut Ekinci
MAHMUT EKİNCİ

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini artırdı. Yaşanan jeopolitik gelişmeler akaryakıt fiyatlarına da yüksek oranlı zam olarak yansıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Petrolde savaş alarmı! İşte piyasaları bekleyen kritik senaryolar
EKONOMİ

Petrolde savaş alarmı! İşte piyasaları bekleyen kritik senaryolar

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ

Son olarak motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzine ise 2,48 TL zam yapıldı. Fiyat artışı gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarına yansıdı.

İSTANBUL'DA LİTRESİ 90 TL'YE YAKLAŞTI

Yapılan zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 90 liraya yaklaşmış oldu.

Depolar cep yakacak! Motorin ve benzine zam geldi
Başlık ResmiDepolar cep yakacak! Motorin ve benzine zam geldi

Akaryakıta gelen son zammın ardından 3 büyükşehirde fiyatlar şu şekilde:

BölgeBenzinMotorin
İstanbul Avrupa Yakası76,92 TL88,88 TL
İstanbul Anadolu Yakası76,77 TL88,76 TL
Ankara77,87 TL90,00 TL
İzmir78,15 TL90,27 TL

ANKARA VE İZMİR MOTORİNDE 90'I GÖRDÜ

Gelen son zam sonrası Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 90 lira bandına ulaşmış oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ
MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ
Araç sahiplerine kötü haber
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
10 gemicinin kaybolduğu faciada kahreden detay!
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
Denizcilerin 'Uyku uyuyamayacağız' dediği tehlike
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
Okan Buruk'tan Sane kararı
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
Terörsüz Türkiye’nin iletişim cephesi
ENDİŞEYE MAHAL YOK
ENDİŞEYE MAHAL YOK
UEFA soruşturmasında emsal detayı
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
Okulların açılmadan önce fiyat artışı dikkat çekti
GÖZLER MANSUR YAVAŞ'TA
GÖZLER MANSUR YAVAŞ'TA
CHP ve Yeni Parti arasında 'O bizim' kavgası!
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Aile sırrını anlatmanın bedeli ağır oldu!
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
Yeni furya yolda! Yapay zekâyla 3 ayda vizyonda
POLİSE ATEŞ AÇTI!
POLİSE ATEŞ AÇTI!
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda sıcak dakikalar
81 İLE TEFTİŞ VAR!
81 İLE TEFTİŞ VAR!
İki bakanlık devreye girdi, müfettişler yola çıktı
2 KAPTAN TUTUKLANDI
2 KAPTAN TUTUKLANDI
Marmara'daki gemi kazasında yeni gelişme
4 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
4 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
Üsküdar'da dengeleri değiştirecek transfer!
155 KAYDI ORTAYA ÇIKTI
155 KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Denizolgun dosyasında dikkat çeken çelişki!
34 YILLIK SKANDAL
34 YILLIK SKANDAL
Suikast girişimine rağmen değişmedi
FACİADA 'İSRAİL' SENARYOSU
FACİADA 'İSRAİL' SENARYOSU
Mete Yarar'dan 'Kıbrıs' için çarpıcı sözler
SULTANLAR EZİP GEÇTİ
SULTANLAR EZİP GEÇTİ
Almanya'yı eledik, yarı finale yükseldik
"UYARDIK, KAPTAN SERT ÇIKTI"
Geminin batışına saniyeler kala yaşananları anlattılar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
DEM’deki klikler sabote ediyor! Uzman isimler: Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
DEM’deki klikler sabote ediyor! Uzman isimler: Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
Kaydet
Yasakçı sağcı parti Fransızları da isyan ettirdi!
Fransız kadınlardan Müslümanlara 'başörtüsü' desteği
Kaydet
Yargıtay, eşinin dedikodusunu yapan erkeği tam kusurlu buldu
Yargıtay kararı! Dedikodu boşanma sebebi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.