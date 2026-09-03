Filenin Sultanları Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bıraktı. Millilerin yarı finaldeki rakibi ise Yunanistan'ı 3-0 mağlup eden Sırbistan oldu. Peki, Filenin Sultanları Sırbistan maçı ne zaman? İşte cevabı...

Türkiye, çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de oynanan mücadelede milliler, rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Sırbistan yarı finalinin tarihi ve saati de belli oldu.

FİLENİN SULTANLARI SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları ile Sırbistan 5 Eylül 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonasında Yarı Finalde!

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye, çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de oynanan mücadelede milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk setinde Almanya 25-18'lik skorla üstünlük sağladı. Filenin Sultanları ikinci sette oyunun kontrolünü yeniden ele aldı ve seti 25-22 kazanarak skoru dengeledi. Üçüncü sette 25-18'lik sonuçla yeniden öne geçen milliler, dördüncü sette de 25-19 üstünlük kurarak maçı 3-1 tamamladı.

Filenin Sultanları Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonasında Yarı Finalde!

CEV TRENDYOL 2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI YARI FİNAL MAÇ TARİHLERİ

5 Eylül 2026 Cumartesi

16.00: Türkiye - Sırbistan

19.00: Polonya - İtalya

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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