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Arda Güler'e benzerliğiyle tanınmıştı! Kübranur Akkurt'un mesleği ortaya çıktı

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Arda Güler'e benzerliğiyle tanınmıştı! Kübranur Akkurt'un mesleği ortaya çıktı

İspanya'da Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübranur Akkurt, öğrenim gördüğü üniversitede ebe olarak görev yapmaya başladı.

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Real Madrid'de forma giyen Arda Güler’e olan benzerliği sayesinde sosyal medyada tanınan Kübranur Akkurt, hayatında yeni bir sayfa açtı. Geçmişte milli yıldız Arda Güler’i andıran yüz hatlarıyla kamuoyunun ilgisini çeken Akkurt, bu defa kariyerindeki önemli bir adımla gündemde.

Yükseköğrenimini başarıyla noktalayan Akkurt, diplomasını almasının hemen ardından çalışma hayatına adım attı.

Arda Güler'e benzerliğiyle tanınmıştı! Kübranur Akkurt'un mesleği ortaya çıktı
Başlık ResmiArda Güler'e benzerliğiyle tanınmıştı! Kübranur Akkurt'un mesleği ortaya çıktı

EBE OLARAK GÖREV YAPIYOR

Kübranur Akkurt, senelerce sıralarında eğitim aldığı üniversiteye bu defa ebe unvanıyla adım attı. Bu gelişmeyle birlikte Akkurt, öğrencilik yıllarını geçirdiği eğitim kurumuna mesleğini icra etmek üzere sağlık personeli sıfatıyla dönüş yapmış oldu.

Arda Güler'e benzerliğiyle tanınmıştı! Kübranur Akkurt'un mesleği ortaya çıktı
Başlık ResmiArda Güler'e benzerliğiyle tanınmıştı! Kübranur Akkurt'un mesleği ortaya çıktı

ARDA GÜLER'E BENZERLİĞİYLE GÜNDEMDEYDİ

Kübranur Akkurt, daha önce Arda Güler ile olan benzerliği sayesinde kamuoyunda gündem olmuştu. Söz konusu benzerlikle tanınırlık kazanan Akkurt, akademik sürecini sonuca erdirmesinin ardından hayatını artık ebe olarak sürdürüyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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