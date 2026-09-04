Başakşehir-Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında bugün oynanacak Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 4'üncü haftanın açılış maçında Başakşehir ile Galatasaray, bugün saat 20.00'de karşılaşacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın VAR koltuğunda Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schüttengruber oturacak. Anıl Usta da AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) görev yapacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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