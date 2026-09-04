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Güvenlik görevlisi küçük çocuğu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı

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Samsun'da bir güvenlik görevlisi aniden hemzemin geçide doğru koşmaya başlayan çocuğu tutarak tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Samsun'da tramvayın önüne doğru koşan küçük kız çocuğu, istasyonda görev yapan güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesiyle muhtemel ölümden kurtuldu. Güvenlik görevlisinin son anda çocuğu tutarak geri çekmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’ndaki hemzemin yaya geçidinde yaşandı. Yakınlarıyla beraber geçitten geçen küçük kız çocuğu, bir anda koşarak yaklaşmakta olan tramvayın önüne doğru yöneldi.

Güvenlik görevlisi küçük çocuğu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı
Başlık ResmiGüvenlik görevlisi küçük çocuğu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı

SON ANDA KURTARDI

Bu esnada istasyonda görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ güvenlik görevlisi, hızlı bir refleksle çocuğu tutup tramvay hattından uzaklaştırdı. Çocuğun tramvayın altında kalmasını önleyen müdahale, çevrede bulunan vatandaşların da takdirini kazandı.

Güvenlik görevlisinin saniyeler içerisinde yaptığı hayat kurtaran müdahale, istasyondaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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