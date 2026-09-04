Bir drift attı, iki otomobil parası ceza yedi! Alkollü sürücüye rekor fatura
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Mersin'in Erdemli ilçesinde Tofaş Şahin marka otomobiliyle sokak ortasında drift atarak trafiği tehlikeye sokan alkollü sürücü A.O., polis ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan tehlikeli şovun faturası oldukça ağır olurken; ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konulan sürücüye, aracının piyasa değerinin yaklaşık iki katına denk gelen toplam 555 bin TL idari para cezası kesildi.
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