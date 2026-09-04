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Dünya

Enkazın altından 9 gün sonra gelen sesler gözyaşlarına boğdu: Nepal'de 2 işçi hayata tutundu

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Nepal'de bin 259 kişinin hayatını kaybettiği sel ve toprak kaymalarının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında umutlandıran bir gelişme yaşandı. Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali'nin tünelinde mahsur kalan iki işçi, felaketin üzerinden 9 gün geçtikten sonra sağ olarak kurtarıldı. Tünelde en az 39 kişinin daha bulunduğu tahmin ediliyor.

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Nepal'de büyük yıkıma neden olan sel ve toprak kaymalarının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. BBC'nin haberine göre, kurtarma ekipleri cuma sabahı Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi'ndeki tünelden sesler duydu. Bunun üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı ve iki işçiye ulaşıldı.

Enkazın altından 9 gün sonra gelen sesler gözyaşlarına boğdu: Nepal'de 2 işçi hayata tutundu
Başlık ResmiEnkazın altından 9 gün sonra gelen sesler gözyaşlarına boğdu: Nepal'de 2 işçi hayata tutundu

İŞÇİLERİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Tünelden sağ çıkarılan işçilerin Sanjaya Shah ve Kabir Maharjan olduğu açıklandı. Shah, helikopterle Katmandu'nun kuzeybatısındaki Battar'da bulunan hastaneye götürüldü. Maharjan'ın ise Katmandu'daki Chhauni Askeri Hastanesi'ne sevk edilmesi için hazırlık yapıldı.

Enkazın altından 9 gün sonra gelen sesler gözyaşlarına boğdu: Nepalde 2 işçi hayata tutundu
Başlık ResmiEnkazın altından 9 gün sonra gelen sesler gözyaşlarına boğdu: Nepalde 2 işçi hayata tutundu

EN AZ 39 KİŞİ DAHA MAHSUR

Yetkililer, iki işçinin ellerinde ve bacaklarında yaralanmalar bulunduğunu ve bu yaralanmaların tünelden sürünerek çıkmaları sırasında meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Ekipler, tünelde mahsur kalan en az 39 kişiyi daha kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nepal'deki diğer hidroelektrik santrallerinde de 150'den fazla kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Enkazın altından 9 gün sonra gelen sesler gözyaşlarına boğdu: Nepalde 2 işçi hayata tutundu
Başlık ResmiEnkazın altından 9 gün sonra gelen sesler gözyaşlarına boğdu: Nepalde 2 işçi hayata tutundu

“ÇOK KORKMUŞTUK”

Kurtarılan işçilerden Kabir Maharjan'ın eşi Hirashova, eşinin sağ olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Hirashova, "Fotoğrafları Facebook'ta gördüm. Çok mutlu oldum. Onu Katmandu'daki ordu hastanesine götürüyorlar. Ben de hastaneye doğru gidiyorum" dedi.

Hirashova, yaşadıkları korkuyu ise "10 gün boyunca doğru dürüst yemek yiyemedik, su içemedik. Çok korkmuştuk. Şimdi hepimiz çok mutluyuz. Hatta ağlıyoruz bile" sözleriyle anlattı.

Kaynak: BBC
Başlık ResmiKaynak: BBC

Sel ve toprak kaymaları Nepal'in Rasuwa, Nuwakot, Dhading ve Kavre bölgeleri ile Katmandu Vadisi'nde büyük hasara yol açtı. Felaket Çin'in Tibet bölgesindeki Gyirong Limanı çevresini de etkiledi. Nepal'de 1.259 kişinin hayatını kaybettiği, 5.083 kişinin kayıp olduğu bildirilirken, Çin'de 21 kişi hayatını kaybetti ve 541 kişi için arama çalışmaları sürüyor. İki ülkede toplam can kaybı 1.280'e, kayıp sayısı ise 5.624'e ulaştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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