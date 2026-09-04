Üçüncü kez tayfun vurdu, Çin sele teslim! 3 katlı ev saniyeler içinde böyle çöktü

Çin’in Fujian eyaletindeki Putian kentinde, Saudel Tayfunu’nun ardından etkili olan şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Taşan nehirlerin suları kenti etkisi altına alırken, üç katlı bir ev selin şiddetine dayanamayarak çöktü. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, o anlar sosyal medyada çok kez tıklandı.

Saudel Tayfunu’nun Çin’de üçüncü kez karaya ulaşmasının ardından ülkenin güneydoğusunda şiddetli yağış ve sel etkili oldu. Fujian eyaletinin bazı kesimlerinde yalnızca üç saat içinde 100 milimetreden fazla yağış kaydedildi.

Yağışların artırdığı nehir debileri nedeniyle Putian kentinde çok sayıda bölge sular altında kaldı. Sel suları sokaklara taşarken araçlar sürüklendi, bazı binaların giriş ve zemin katlarını su bastı. Bir hava istasyonunda ise toplam yağış miktarının yarım metreyi aştığı bildirildi.

Üçüncü kez tayfun vurdu, ülke sele teslim! 3 katlı ev saniyeler içinde böyle çöktü

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli yağışlar Guangxi ve Yunnan bölgelerinde de etkisini gösterdi. Bazı noktalarda metrekareye düşen yağış miktarı 450 litreye kadar çıkarken, Yunnan sınırındaki Yantang Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kritik durum oluştu. Binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

ÜÇ KATLI EV SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ

Putian kentinde sel sularının etkisiyle üç katlı bir ev çöktü. Görüntülere yansıyan olaydan önce yetkililerin uyarıları doğrultusunda binanın boşaltıldığı ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Bu nedenle olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bölgede selin yol açtığı hasarın belirlenmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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