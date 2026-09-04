Yerli ve milli otomobil markası Togg, Eylül ayı fiyat listesini ve finansman kampanyalarını güncelledi. Togg, 2026 yılının başından beri yaptığı sıfır faiz kampanyasına Eylül ayında da devam ediyor. 1,5 milyon TL’ye faizsiz kredi imkanıyla Togg sahibi olunabiliyor.

Togg, Eylül ayı fiyat listesini ve yeni finansman kampanyasını açıkladı. Eylül ayında Togg T10X ve fastback modeli T10F’in fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

GÜNCEL TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

T10F V1 RWD Standart Menzil (350 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon, 1.885.000 TL’den

T10F V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.196.000 TL’den

T10F V2 RWD Uzun Menzil (610 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.371.000 TL’den

T10F V2 4More (523 km menzil) 320 kW’lık 4 tekerden çekişli versiyon ise 3.218.000’den satılıyor.

EYLÜL AYI GÜNCEL TOGG T10X FİYAT LİSTESİ

T10X V1 RWD Standart Menzil (314 km) - 1.909.048 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil (523 km) - 2.219.668 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil (523 km) - 2.411.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen (468 km menzil) - 3.218.137 TL Togg’dan Eylül kampanyası! 1,5 milyon TL’ye kadar sıfır faiz imkanı

OPSİYON LİSTESİ

V1 versiyon için 19 İnç Jantlar 40.000 TL, Teknoloji ve Konfor Paketi T10X için 50.000 TL iken T10F için 40.000 TL.



V2 versiyon için Kış Paketi 25.000 TL, Akıllı Destek Paketi 30.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL’den satılıyor.



Panoramik Cam Tavan Togg T10X V1 ve V2 versiyonlarında 65.000 TL, Togg T10F için ise iki versiyonda da 50.000 TL.

V2 versiyon için Kış Paketi 25.000 TL, Akıllı Destek Paketi 30.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL’den satılıyor. Panoramik Cam Tavan Togg T10X V1 ve V2 versiyonlarında 65.000 TL, Togg T10F için ise iki versiyonda da 50.000 TL. V2 4More versiyon için tek paket olan Obsidiyen Tasarım Paketi ise 100.000 TL’den satılıyor.

1,5 MİLYON TL’YE YÜZDE 0 FAİZ İMKANI

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel uygulanan finansman kampanyalarında yüzde 0 faiz seçenekleri dikkat çekiyor. Temmuz ayına göre kredi miktarları ve faiz oranlarının değiştiği görülüyor.

Togg T10F için bireysel kullanıcılara özel 1,7 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10F V2 900.000TL 10 ay 0,00% 90.000TL T10F V2 800.000TL 12 ay 0,00% 66.667TL T10F 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL T10F V2 1.700.000 TL 48 ay 2,95% 78.008 TL T10F V1 1.300.000 TL 48 ay 2,95% 59.653 TL T10F 4More 1.500.000 TL 36 ay 2,99% 78.094TL



TOGG T10 X KAMPANYALARI

Togg'un SUV modeli T10X’te de bireysel kullanıcılara özel %0 faizli finansman sağlanıyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10X V2 700.000TL 10 ay 0,00% 70.000TL T10X V2 600.000TL 12 ay 0,00% 50.000TL T10X 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL T10X V2 1.700.000TL 48 ay 2,95% 78.008 TL T10X V1 1.300.000 TL 48 ay 2,95% 59.653 TL T10X 4More 1.500.000 TL 36 ay 2,99% 78.094TL

KURUMSALA SIFIR PEŞİNAT FIRSATI

Marka, kurumsal kullanıcılar için filo satın alımlarına özel anlaşmalı bankalarla yüzde 100 finansman desteği sunuyor. Ayrıca sıfır faiz kampanyaları da bulunuyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10F V2 900.000TL 10 ay 0,00% 90.000TL T10F V2 800.000TL 12 ay 0,00% 66.667TL T10F 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL T10F V2 2.325.000TL 48 ay 3,29% 99.884TL T10F 4More 3.050.000TL 48 ay 3,29% 131.031TL

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10X V2 700.000TL 10 ay 0,00% 70.000TL T10X V2 600.000TL 12 ay 0,00% 50.000TL T10X 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL T10X V2 2.325.000TL 48 ay 3,29% 99.884TL T10X 4More 3.050.000TL 48 ay 3,29% 131.031TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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