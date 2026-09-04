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T-Otomobil

Togg’dan Eylül kampanyası! 1,5 milyon TL’ye kadar sıfır faiz imkanı

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Togg’dan Eylül kampanyası! 1,5 milyon TL’ye kadar sıfır faiz imkanı

Yerli ve milli otomobil markası Togg, Eylül ayı fiyat listesini ve finansman kampanyalarını güncelledi. Togg, 2026 yılının başından beri yaptığı sıfır faiz kampanyasına Eylül ayında da devam ediyor. 1,5 milyon TL’ye faizsiz kredi imkanıyla Togg sahibi olunabiliyor.

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Togg, Eylül ayı fiyat listesini ve yeni finansman kampanyasını açıkladı. Eylül ayında Togg T10X ve fastback modeli T10F’in fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

GÜNCEL TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

  • T10F V1 RWD Standart Menzil (350 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon, 1.885.000 TL’den
  • T10F V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.196.000 TL’den
  • T10F V2 RWD Uzun Menzil (610 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.371.000 TL’den
  • T10F V2 4More (523 km menzil) 320 kW’lık 4 tekerden çekişli versiyon ise 3.218.000’den satılıyor.

EYLÜL AYI GÜNCEL TOGG T10X FİYAT LİSTESİ

  • T10X V1 RWD Standart Menzil (314 km) - 1.909.048 TL
  • T10X V1 RWD Uzun Menzil (523 km) - 2.219.668 TL
  • T10X V2 RWD Uzun Menzil (523 km) - 2.411.000 TL

  • T10X V2 4More Obsidiyen (468 km menzil) - 3.218.137 TL

    Togg’dan Eylül kampanyası! 1,5 milyon TL’ye kadar sıfır faiz imkanı
    Başlık ResmiTogg’dan Eylül kampanyası! 1,5 milyon TL’ye kadar sıfır faiz imkanı

OPSİYON LİSTESİ

  • V1 versiyon için 19 İnç Jantlar 40.000 TL, Teknoloji ve Konfor Paketi T10X için 50.000 TL iken T10F için 40.000 TL.

    V2 versiyon için Kış Paketi 25.000 TL, Akıllı Destek Paketi 30.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL’den satılıyor.

    Panoramik Cam Tavan Togg T10X V1 ve V2 versiyonlarında 65.000 TL, Togg T10F için ise iki versiyonda da 50.000 TL.
  • V2 4More versiyon için tek paket olan Obsidiyen Tasarım Paketi ise 100.000 TL’den satılıyor.
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1,5 MİLYON TL’YE YÜZDE 0 FAİZ İMKANI

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel uygulanan finansman kampanyalarında yüzde 0 faiz seçenekleri dikkat çekiyor. Temmuz ayına göre kredi miktarları ve faiz oranlarının değiştiği görülüyor.

Togg T10F için bireysel kullanıcılara özel 1,7 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor.

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10F V2900.000TL10 ay0,00%90.000TL
T10F V2800.000TL12 ay0,00%66.667TL
T10F 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
T10F V21.700.000 TL48 ay2,95%78.008 TL
T10F V11.300.000 TL48 ay2,95%59.653 TL
T10F 4More1.500.000 TL36 ay2,99%78.094TL


TOGG T10 X KAMPANYALARI

Togg'un SUV modeli T10X’te de bireysel kullanıcılara özel %0 faizli finansman sağlanıyor.

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10X V2700.000TL10 ay0,00%70.000TL
T10X V2600.000TL12 ay0,00%50.000TL
T10X 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
T10X V21.700.000TL48 ay2,95%78.008 TL
T10X V11.300.000 TL48 ay2,95%59.653 TL
T10X 4More1.500.000 TL36 ay2,99%78.094TL

KURUMSALA SIFIR PEŞİNAT FIRSATI

Marka, kurumsal kullanıcılar için filo satın alımlarına özel anlaşmalı bankalarla yüzde 100 finansman desteği sunuyor. Ayrıca sıfır faiz kampanyaları da bulunuyor.

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10F V2900.000TL10 ay0,00%90.000TL
T10F V2800.000TL12 ay0,00%66.667TL
T10F 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
T10F V22.325.000TL48 ay3,29%99.884TL
T10F 4More3.050.000TL48 ay3,29%131.031TL
VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10X V2700.000TL10 ay0,00%70.000TL
T10X V2600.000TL12 ay0,00%50.000TL
T10X 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
T10X V22.325.000TL48 ay3,29%99.884TL
T10X 4More3.050.000TL48 ay3,29%131.031TL
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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