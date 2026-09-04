Saldırı hazırlığındaki DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi! Çatışma anları kameraya böyle yansıdı

Kaydet

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu, Türkiye'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı terörist Berkan Ç.'nin Sultanbeyli'deki adresine düzenlenen operasyonda yaşanan çatışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 21 yaşındaki teröristin polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan ve bir vatandaşın da yaralandığı o hareketli dakikalar saniye saniye kaydedilirken, şahıs polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sultanbeyli Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISultanbeyli

Haberle İlgili Daha Fazlası