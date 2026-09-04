Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’na devlet töreni düzenlendi

Sırbistan, 27 Ağustos’ta Hollanda’nın Lahey kentinde tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden, Bosna Savaşı sırasında Müslüman Boşnaklar ve Katolik Hırvatlara yönelik savaş suçları ve soykırımdan hüküm giyen Ratko Mladiç’in cenazesini Belgrad’da askeri törenle karşıladı. Geçtiğimiz günlerde Mladiç’in devlet töreniyle defnedilmesi yönündeki planlar, Bosna Hersek’in yanı sıra Hırvatistan ve Avrupa Birliği’nde tepkiye yol açmıştı.

Bosna Hersek'te, 1995 yılında Sırp Ordusu'nun gerçekleştirdiği Srebrenitsa Soykırımı'ndan suçlu bulunan Bosnalı Sırp eski General Ratko Mladiç'in cenazesi, Hollanda'dan Sırbistan'a devlet uçağıyla taşındı. Oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşliğinde ülkeye getirilen Mladiç'in Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti entitesi bayraklarına sarılı tabutu, askeri törenle karşılandı.

Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi

CENAZESİ KONVOYLA ASKERİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler'in (BM) Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017'de soykırımdan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve uzun süren hastalığının ardından 27 Ağustos'ta ölen "Bosna kasabı" lakaplı Mladiç, havalimanındaki askeri törenin ardından polis eskortuyla Belgrad'daki bir askeri hastaneye götürüldü. Konvoy geçerken otoyol üzerinde ve köprüler üzerinde çoğu genç erkeklerden oluşan onlarca kişinin savaş suçlusu Mladiç'i öven pankartlar açtıkları ve meşaleler yaktıkları görüldü.

Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi

"AB ÜYELİĞİNİ BLOKE EDERİZ"

Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, 7 Eylül Pazartesi günü toprağa verilmesi planlanan Mladiç'in askeri ve devlet töreniyle defnedileceğini açıklamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise törenin "Mladiç'in ailesinin isteklerine uygun" olacağını söylemekle yetinmişti. Hırvatistan hükümeti, Mladiç'in devlet töreniyle gömülmesi halinde Sırbistan'ın AB'ye üyeliğini bloke edeceğini açıklamıştı.

Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi

DEVLET TÖRENİYLE DEFNEDİLMESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Savaş döneminde Müslüman Boşnaklar ve Katolik Hırvatlara yönelik savaş suçlarının başlıca sorumluları arasında yer alan Mladiç'in devlet töreniyle defnedilmesi planları, Bosna Hersek'in yanı sıra Hırvatistan ve Avrupa Birliği'nde tepkilere neden olmuştu. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın savaş suçlusu Mladiç için en üst düzey devlet ve askeri törenle cenaze düzenlemesi halinde Avrupa Birliği'nin (AB) kapılarının Sırbistan'a kapanacağını söylemişti.

Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da bu planları eleştirerek, "Savaş suçlularının yüceltilmesi, temel Avrupa değerlerine aykırıdır. AB'de ve birliğe üye olmayı hedefleyen ülkelerde buna yer yoktur" demişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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