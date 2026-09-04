Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’na devlet töreni düzenlendi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’na devlet töreni düzenlendi
Fotoğraf Başlığı Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi

Sırbistan, 27 Ağustos’ta Hollanda’nın Lahey kentinde tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden, Bosna Savaşı sırasında Müslüman Boşnaklar ve Katolik Hırvatlara yönelik savaş suçları ve soykırımdan hüküm giyen Ratko Mladiç’in cenazesini Belgrad’da askeri törenle karşıladı. Geçtiğimiz günlerde Mladiç’in devlet töreniyle defnedilmesi yönündeki planlar, Bosna Hersek’in yanı sıra Hırvatistan ve Avrupa Birliği’nde tepkiye yol açmıştı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Bosna Hersek'te, 1995 yılında Sırp Ordusu'nun gerçekleştirdiği Srebrenitsa Soykırımı'ndan suçlu bulunan Bosnalı Sırp eski General Ratko Mladiç'in cenazesi, Hollanda'dan Sırbistan'a devlet uçağıyla taşındı. Oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşliğinde ülkeye getirilen Mladiç'in Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti entitesi bayraklarına sarılı tabutu, askeri törenle karşılandı.

Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi
Başlık ResmiSoykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi

CENAZESİ KONVOYLA ASKERİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler'in (BM) Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017'de soykırımdan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve uzun süren hastalığının ardından 27 Ağustos'ta ölen "Bosna kasabı" lakaplı Mladiç, havalimanındaki askeri törenin ardından polis eskortuyla Belgrad'daki bir askeri hastaneye götürüldü. Konvoy geçerken otoyol üzerinde ve köprüler üzerinde çoğu genç erkeklerden oluşan onlarca kişinin savaş suçlusu Mladiç'i öven pankartlar açtıkları ve meşaleler yaktıkları görüldü.

Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi
Başlık ResmiSoykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi

"AB ÜYELİĞİNİ BLOKE EDERİZ"

Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, 7 Eylül Pazartesi günü toprağa verilmesi planlanan Mladiç'in askeri ve devlet töreniyle defnedileceğini açıklamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise törenin "Mladiç'in ailesinin isteklerine uygun" olacağını söylemekle yetinmişti. Hırvatistan hükümeti, Mladiç'in devlet töreniyle gömülmesi halinde Sırbistan'ın AB'ye üyeliğini bloke edeceğini açıklamıştı.

Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi
Başlık ResmiSoykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi

DEVLET TÖRENİYLE DEFNEDİLMESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Savaş döneminde Müslüman Boşnaklar ve Katolik Hırvatlara yönelik savaş suçlarının başlıca sorumluları arasında yer alan Mladiç'in devlet töreniyle defnedilmesi planları, Bosna Hersek'in yanı sıra Hırvatistan ve Avrupa Birliği'nde tepkilere neden olmuştu. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın savaş suçlusu Mladiç için en üst düzey devlet ve askeri törenle cenaze düzenlemesi halinde Avrupa Birliği'nin (AB) kapılarının Sırbistan'a kapanacağını söylemişti.

Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi
Başlık ResmiSoykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da bu planları eleştirerek, "Savaş suçlularının yüceltilmesi, temel Avrupa değerlerine aykırıdır. AB'de ve birliğe üye olmayı hedefleyen ülkelerde buna yer yoktur" demişti.

ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA

'Bosna Kasabı'na devlet töreni! Sırbistan'ın kararına tepki yağıyor
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
Son anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
'Davutoğlu seçilmiş son Başbakan' ifadesine tepki
'BİM' SORUŞTURMASINDA KARAR!
'BİM' SORUŞTURMASINDA KARAR!
İşte market zincirinin ödeyeceği ceza
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
Beşiktaş’ın yeni transferini öve öve bitiremediler
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
KKTC'deki feribot faciasında kahreden detay!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
Okan Buruk'tan Sane kararı
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
Okullar açılmadan önce fiyat artışı dikkat çekti
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
AB planının perde arkasından Ankara çıktı
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
Başkan 'Yabancı olacak' demişti
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
Gelen sesler gözyaşlarına boğdu! 2 işçi hayata tutundu
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
AK Parti ile anılan Cemil Tugay'dan dikkat çeken hamle
EV SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ
EV SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ
Üçüncü kez tayfun vurdu, ülke sele teslim!
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Aile sırrını anlatmanın bedeli ağır oldu!
SOYKIRIMIN BAŞ SORUMLUSUYDU!
SOYKIRIMIN BAŞ SORUMLUSUYDU!
‘Bosna Kasabı’na devlet töreni düzenlendi
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
Araç motorlarının içine şeker dökmüşler!
ENDİŞEYE MAHAL YOK
ENDİŞEYE MAHAL YOK
UEFA soruşturmasında emsal detayı
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
Yeni furya yolda! Yapay zekâyla 3 ayda vizyonda
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
10 gemicinin kaybolduğu faciada kahreden detay!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
600 kilogram verim! Tarlada kilosu 100 lira, üretici hasattan memnun
600 kilogram verim! Tarlada kilosu 100 lira, üretici hasattan memnun
Kaydet
ÖZEL│Beşiktaş’ın yeni transferi Ümit Akdağ’ı eski hocaları anlattı: Santrfor bile oynar
Son Kartal Ümit Akdağ’ı anlattılar: Santrfor bile oynar
Kaydet
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi! Çatışma anları kameraya böyle yansıdı
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi! Çatışma anları kameraya böyle yansıdı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.