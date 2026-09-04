ÖZEL│Beşiktaş’ın yeni transferi Ümit Akdağ’ı eski hocaları anlattı: Santrfor bile oynar

Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe’nin de peşinden koştuğu Alanyaspor’un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı savunmacının Akdeniz ekibinin altyapısında beraber çalıştığı eski teknik direktörleri İlker Seven, Bayram Sevindik ve Kasım Çağrı Ayca, öğrencilerinin gelişim süreci ve transferiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş, savunma hattını Süper Lig’in son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Ümit Akdağ ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 36 resmî maça çıkan ve takımına 1 gol, 3 asistlik katkı sağlayan başarılı stoperi 4 yıllığına kadrosuna kattı. Genç yıldız adayının Alanyaspor altyapısındaki eski çalıştırıcıları İlker Seven, Bayram Sevindik ve Kasım Çağrı Ayca, Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Deneyimli isimler, gelecek vaat eden Akdağ’ın Beşiktaş’ta da formayı kapacağını vurguladı.

İLKER SEVEN: BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ BİR OYUNCU ALDI

Tecrübeli teknik adam İlker Seven, başarılı stoperin altyapıdaki dönemine değinerek, “Ümit, çok yetenekli ve stoper pozisyonuyla ilgili olarak sol ayağı çok iyi olan bir oyuncuydu. Topu oyuna sokma konusunda da başarılıydı. Kuvvetliydi ve fizik gücü bakımından da dikkat çekiyordu. O dönemlerde takımda sol stoper konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Çok güçlü bir yapısı vardı ve duracağı yeri çok iyi biliyordu. Timing bakımından da iyi durumdaydı. Top tekniği ve oyun zekâsı da vardı. O yüzden tam da bizim istediğimiz oyun planının içinde değerli bir oyuncu oldu. Alanyaspor’da 2 sezondan beri banko oynuyor ve Süper Lig tecrübesini de kazandı. Beşiktaş, gerçekten çok iyi bir oyuncu aldı.” dedi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor’dan Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. (Fotoğraf: Beşiktaş Resmi)

“MİLLİ DAVET DE GELECEKTİR”

22 yaşındaki savunmacının siyah-beyazlı ekibe önemli katkıda bulunacağını söyleyen Seven, “Beşiktaş’ta şans bulacaktır çünkü iyi bir seviyeye geldi. Ümit, çok disiplinli ve karakterli bir futbolcu. Antrenmanlarda bile oyun disiplinine uyan bir oyuncu. Ayrıca kendine çok iyi bakıyor. Taraftar baskısını çok rahat bir şekilde kaldıracaktır. Aşırı heyecanlanan bir oyuncu karakterinde değil. Taraftarın önünde en iyi oyununu sergileyecektir. Çok geçmeden Avrupa’da da oynayacağına inanıyorum. İlerleyen zamanlarda milli takımımızın da potansiyel stoperlerinden biri olur. Milli takım yetkililerinin böyle bir potansiyeli kaçıracaklarını zannetmiyorum; bence değerlendiriyorlardır. En kısa zamanda milli davet alacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

BAYRAM SEVİNDİK: CHELSEA’DE EĞİTİM ALDIĞI BELLİYDİ

54 yaşındaki teknik direktör Bayram Sevindik ise, öğrencisini ilk gördüğü zamanki gözlemlerini paylaşarak, “Ümit’i ilk izlediğimde geliştirilebilir ve soğukkanlı bir oyuncu profili görmüştüm. Chelsea altyapısında yetiştiğini antrenmanlarda ve maçlarda belli ediyordu. Mesela sorumluluk alıp kornerlerde veya duran toplarda öne çıkıyordu. Ayrıca ters kademeye girme konusunda da çok başarılıydı. Ters kademe anlayışı ülkemizdeki altyapılarda çok nadirdir. O yüzden Ümit, bu konuda ekstra özelliği olan bir oyuncuydu. Kafa toplarında zamanlama konusunda iyi durumdaydı. Yaptığımız gözlemlerde teknik kapasite, top hakimiyeti ve top saklama özelliğinin da gayet iyi olduğunu gördük.” sözlerini sarf etti.

“YERİNİ ASLA YARDIRGAMAZ”

Akdağ’ın çok yönlü bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Sevindik, “O dönemlerde A takımla antrenman yapıyordu ve bizimle (U19) maçlara çıkıyordu. Daha sonra antrenmanlarımıza da katıldı. A takım ile yaptığı antrenmanların üzerine bize gelip taktiksel bölümlerde ve son ter antrenmanlarında yer alıyordu. Ümit, bu konuda da alçakgönüllü bir oyuncuydu. A takımda da bulunmasına rağmen egosu yoktu. Görev konusunda asla yerini yadırgamazdı ve nereye koysanız en iyi şekilde oynardı. Mesela çok daraldığınızda onu santrfor bölgesine koyun; şutları etkili olduğu için size katkı verebilir.” dedi.

“ITALIANO’NUN İSTEDİĞİ TARZDA BİR İSİM”

Genç savunmacının transferine değinen deneyimli çalıştırıcı, “Bence Beşiktaş’ın yapısına uygun ve Vincenzo Italiano’nun da istediği tarzda bir oyuncu. Beşiktaş’ta çok kaliteli ayaklar var ama Ümit de değerlendirilecektir. Ümit’in oynamaya başladığında milli takıma da çağrılacağını düşünüyorum. Bana göre şu an bile tam bir milli takım oyuncusu. Aynı zamanda milli takımımızda uzun süre görev alabilecek bir isim. Uzun yıllar boyunca bu görevi en iyi şekilde yerine getirecektir. Zaten sol stoper sıkıntımız var. Stoper bölgesinde bu kadar soğukkanlı olup, topu kazandıktan sonra öne taşıyan, oyun kuran ve kademe anlayışı olan bir oyuncu bulmak şu an ülkemizde nadirdir.” değerlendirmesinde bulundu.

“İKİ SENE SONRA AVRUPA’YA GİDER”

Gelecek vaat eden ismin Avrupa’da oynayacak potansiyeli olduğunu belirten Sevindik, şöyle konuştu:

İki sene sonra Avrupa takımlarının Ümit’i transfer etmek için Beşiktaş’ın kapısını çalacağını net olarak söyleyebilirim. Çünkü Ümit, başka bir boyuta geçmeye başladı. Bulunduğu konumun değerini bu şekilde bilmeye devam ederse Türkiye’de sayılı stoperler arasına girecektir. Bu sürecin kendine ve Türk futboluna katkısı olacak. Azmi ve çalışma disiplini hala devam ediyor. Bunu bozmadığı sürece hem Türk futbolu hem de milli takımımız Ümit’ten çok faydalanacaktır. Ümit, bu yolda kendini geliştirebilecek bir oyuncu. İnşallah hedefleri ve hayalleri istediği gibi olur. Bu süreç zarfında Ümit’i bulup, oralara getiren ve çalıştıran diğer değerli hocaların ve scout ekiplerinin de katkısını unutmamak lazım.

KASIM ÇAĞRI AYCA: OYUN ZEKÂSI ÜST DÜZEYDE

Başarılı futbolcunun bir başka eski teknik direktörü Kasım Çağrı Ayca, öğrencisinin özelliklerine dikkat çekerek, “Ümit ile Alanyaspor altyapısında birlikte çalışma fırsatı bulduk. Kendisi kulübümüze İngiltere’den, Chelsea altyapısı tedrisatından geçerek gelmişti. Çalışmalara başladığımız ilk andan itibaren, böylesine elit bir futbol kültüründen ve önemli bir akademiden eğitim aldığı hemen fark ediliyordu. Mevkisine göre fiziksel yeterliliği oldukça iyi seviyedeydi; ancak fiziksel gücünün de ötesinde oyun zekâsı ve pozisyon bilgisi üst düzeydeydi. İlk dönemlerde oynadığı maçlarda oyun hızına adapte olma konusunda ufak tefek eksikleri olsa da bunu kısa sürede kapatacağına ve mutlaka A takıma yükseleceğine inancımız tamdı.” ifadelerini kullandı.

Ümit Akdağ, Alanyaspor'da çıktığı 40 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

“YÜKSEK KARAKTERE SAHİP”

Akdağ’ın A takıma yükselme sürecinden bahseden Ayca, “Nitekim 2022-2023 sezonunda A Takım Teknik Sorumlumuz Francesco Farioli, Ümit’i kamp kadrosuna dahil etti. Ben de o dönem Rezerv Takım Teknik Sorumlusu olarak kamptaydım ve Ümit’le çok daha yakından, birebir çalışma fırsatı yakaladım. Geliştirmesi gereken noktalar bulunsa da potansiyeli, oyun ve pozisyon bilgisi çok netti. En önemlisi ise saha dışındaki profesyonelliği, öğrenme arzusu ve yüksek karakteriydi; bu özellikleri onun bugün geldiği noktanın en büyük anahtarı oldu.” diye konuştu.

“ÖĞRENME KONUSUNDA HER ZAMAN AÇ”

Genç oyuncunun potansiyeline vurgu yapan tecrübeli isim, “Chelsea gibi üst düzey bir akademiden aldığı temel eğitim Alanyaspor’a geldiğinde farkını hemen hissettirdi. Ümit’in en belirleyici özelliği sadece yeteneği değil; algısının son derece açık olması ve öğrenmeye duyduğu bitmek bilmeyen açlıktı. Taktiksel ve teknik olarak ne verirseniz verin, bunu çok hızlı absorbe edip sahaya yansıtabilen bir oyuncuydu. Altyapıda oynadığı maçlardaki performansı, karar alma mekanizması ve topu oyuna sokma becerisi, ileride nereye varabileceğine dair bize o dönemden çok güçlü bir ışık yakmıştı.” dedi.

“POTANSİYELİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ”

Akdağ’ın gelişim sürecinde etkili olan faktörlerden bahseden 40 yaşındaki analist, “Sonraki süreçte gelişimini durdurmadı. Hem Süper Lig’de hem de kiralık olarak forma giydiği Göztepe’de çok değerli teknik adamlarla çalıştı. Özellikle 1. Lig’deki Göztepe periyodunda sergilediği olgun futbol, savunmadaki duruşu, sol ayaklı bir stoper/savunmacı olarak geriden oyun kurma kalitesi ve fiziksel kalitesi zaten tüm futbol kamuoyunun takdirini kazandı. Potansiyeli her zaman yüksekti ancak Ümit, bu potansiyeli doğru çalışma ahlakıyla birleştirerek adım adım gerçeğe dönüştürdü.” diye konuştu.

“THOMAS VERMAELEN’E BENZETİYORUM”

Öğrencisinin siyah-beyazlı ekipte de çıkışını sürdüreceğini belirten Kasım Çağrı Ayca, “Ümit, güçlü altyapı eğitimini ve değerli teknik adamlarla çalışma şansını yüksek iş ahlakıyla birleştirmeyi başardı; bu da onun potansiyelini her geçen gün yukarı taşıyor. 2024-2025 sezonundaki Toulouse tecrübesiyle Avrupa standartlarında oynayabileceğini kanıtlamıştı. Bu yıl Beşiktaş’ta bulacağı düzenli forma şansı ve umarız ki Türkiye A Millî Takım aday kadrosunu yakalaması Avrupa hedefine doğrudan katkı sağlayacaktır. Sahip olduğu Avrupa kültürü ve adaptasyon becerisi, sonraki adımlarında onun en büyük avantajı olacaktır. Onu potansiyel olarak Thomas Vermaelen’e benzetiyorum.” sözlerini sarf etti.

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