İsrail'in arka bahçesine dönen ABD Kongresi'nde deprem: Senatörün büyükelçilik yazışmaları ifşa oldu, Demokratlar bölündü

ABD'de İsrail'e yönelik boykotları federal fon tehdidiyle engellemeyi amaçlayan tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Karar ifade özgürlüğü tartışmalarını alevlendirirken, Demokrat Senatör Fetterman hakkında ortaya atılan iddialar gündemi daha da karıştırdı. WSJ, çok sayıda komite oturumunu ve seçmen görüşmesini kaçıran Fetterman'ın İsrail'i savunmaya yoğunlaştığını, hatta İsrail Büyükelçiliğinden gönderilen noktalar üzerinden köşe yazısı hazırlamayı kabul ettiğini öne sürdü.

ABD'de İsrail'e yönelik boykot girişimlerine karşı tartışmalı bir adım atıldı.

Temsilciler Meclisi, İsrail'i boykot eden veya öğrencilerin İsrail'le değişim programlarına katılımını kısıtlayan üniversitelerin federal fonlarını riske atacak tasarıyı 169'a karşı 237 oyla kabul etti

Oylamada 33 Demokrat milletvekili partisinden ayrılıp lehte oy kullanırken, sadece iki Cumhuriyetçi tasarıya karşı çıktı. Senato’ya gönderilen ve Başkan Donald Trump’ın imzalaması halinde yasalaşacak olan düzenleme, federal fon alan kurumların İsrail’e boykot uygulamamasını ve değişim programlarına kısıtlama getirmemesini zorunlu kılıyor.

Tasarı, uluslararası eğitim ve yabancı dil programları için federal fon alan kurumların, öğrencilerinin İsrail’deki programlara katılımına veya İsrail’den gelen öğrencilerin kendi kampüslerindeki programlarına herhangi bir engel çıkarılmadığını her yıl belgelemelerini de şart koşuyor. Kurallara uymayan üniversitelerin ise federal fonlardan yararlanması engellenecek.

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KONGRE’DE DEMOKRATLAR ARASINDA BÖLÜNME DERİNLEŞİYOR

Temsilciler Meclisi Eğitim Komitesi’nin Cumhuriyetçi başkanı Tim Walberg, tasarıyı savunarak, "Kolejlerimiz ve üniversitelerimiz İsrail’e, İsrailli kurumlara veya İsrailli öğrencilere karşı ayrımcılık yapmamalı ve federal vergi mükelleflerinin paraları asla bu tür ayrımcılık yapan kurumları desteklememelidir" dedi.

Komitenin en üst düzey Demokrat üyesi Bobby Scott ise tasarının gereksiz olduğunu ve anayasal ifade özgürlüğü haklarıyla çelişebileceğini belirterek, “Hiçbir kolej veya üniversite BDS (Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar) hareketini benimsemedi. Antisemitizmle mücadele etmeliyiz ancak bunu, koruma altındaki ifade özgürlüğünü cezalandırarak yapmamalıyız” diyerek karşı çıktı.

Tasarıya destek veren Demokratların ise genellikle kasım ayında zorlu yeniden seçim yarışlarına girecek isimler olması dikkat çekti.

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FETTERMAN'IN İSRAİL TUTKUSU ABD BASININDA

İsrail tartışmasının Senato ayağında ise Demokrat Senatör Fetterman yeniden gündemde. Wall Street Journal'ın eski çalışanları, milletvekilleri ve kurum içi yazışmalara dayandırdığı haberine göre Fetterman'ın senatörlük görevlerinin önemli bir bölümüne mesafeli davranırken İsrail'i savunmaya yoğunlaşması kendi ekibinde dahi tartışmalara neden oldu.

ABD basınında Haziran ayında Pennsylvania'dan Washington'a gelen tekerlekli sandalyedeki üç felçli gazinin görüşmesini rahatsız olduğunu söyleyerek iptal eden Fetterman'ın, bir saatten kısa süre sonra Fox News'e çıkarak İsrail ve İran savaşını konuştuğu aktarıldı.

WSJ'nin haberine göre Fetterman, seçmenlerle görüşmeleri ve çok sayıda komite oturumunu kaçırırken İsrail yanlısı isimlerle yaptığı bazı görüşmelere katılmayı sürdürdü.

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12 OTURUMUN 11'İNİ KAÇIRDI

Fetterman'ın Senato'daki çalışma performansına ilişkin rakamlar da tartışmayı büyüttü. WSJ'nin incelediği kayıtlara göre Fetterman, bir dönemde görev yaptığı İç Güvenlik, Ticaret ve Tarım komitelerinin 12 tam oturumundan 11'ine katılmadı.

Haberde, daha sonra oturumlara kısa süreliğine uğrayarak "hazır" kaydı oluşturacak bir yöntem uyguladığı da ileri sürüldü. Haziran 2025'ten itibaren 31 tam komite oturumunun 26'sında hazır görünen Fetterman'ın bunların 20'sinde hiç konuşmadığı aktarıldı.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN GELEN METİN TARTIŞMASI

WSJ'nin haberindeki en dikkat çekici iddialardan biri ise İsrail'in Washington Büyükelçiliği ile Fetterman'ın ofisi arasındaki temaslara ilişkin oldu.

Habere göre Fetterman, İsrail'e desteğini anlatacağı bir köşe yazısı hazırlamayı kabul etti ve İsrail Büyükelçisi Leiter'e büyükelçiliğin göndereceği noktaları temel alabileceğini söyledi. İsrail Büyükelçiliği çalışanlarının daha sonra Fetterman'ın değerlendirmesi için taslak noktalar gönderdiği öne sürüldü.

Ancak WSJ'ye konuşan eski çalışanlara göre Fetterman'ın ekibi, yabancı bir ülkenin büyükelçiliğinden gelen öneriler temelinde senatörün imzasıyla yazı yayımlanmasının Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası açısından risk doğurabileceğinden endişelendi ve girişim rafa kaldırıldı. İsrail Büyükelçiliği ise konu hakkında yorum yapmadı.

"İSRAİL KARŞITI OLURSA PARTİDEN AYRILIRIM"

Fetterman'ın İsrail'e desteği Demokrat Parti içindeki konumunu da tartışmalı hale getirdi. Senatör, partisinin gelecekte İsrail karşıtı bir çizgi benimsemesi halinde Demokratlardan ayrılabileceğini açıkça dile getirdi.

Fetterman, "Partimiz bir gün İsrail karşıtı bir parti haline gelirse, işte o zaman ayrılırım" dedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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