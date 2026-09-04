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Kültür - Sanat

550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı

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550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı
Fotoğraf Başlığı 550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Bursa'daki tarihi Tuz Pazarı Camii'nde duvarlardaki boya ve sıvaların dökülmesiyle, 550 yıllık tarih ortaya çıktı.

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Bursa'daki Tuz Pazarı Camii'nde duvarlardaki boya ve sıvaların dökülmesi tepki çekti.

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen tarihi yapıdaki dökülme 550 yıllık tarihi ortaya çıkardı.

Erken Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemelerin, caminin ilk yapıldığı 1479 yılına kadar uzanabileceği belirtiliyor.

1961 yılında yapılan uygulamanın altında kalan orijinal bezemelerin yeniden ortaya çıkması görenleri hayrete düşürdü.

Tarihi camideki işlemelerin 60 yıl önce sıva ve boya ile kapatılması ise skandal olarak değerlendirildi.

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Bursa'nın tarihi camilerinden Tuz Pazarı Camii'nde zaman içerisinde duvarlarda meydana gelen dökülmeler, yapının geçmişine ışık tutabilecek önemli detayları ortaya çıkardı. Duvar yüzeyindeki sonraki dönem uygulamalarının dökülmesiyle, altında bulunan bezeme ve nakışlar görünür hale geldi.

Ortaya çıkan işlemelerin tarihinin kesin olarak belirlenmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulu tarafından çalışmalar yürütülürken, tarihi bezemelerin caminin ilk yapıldığı döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.

550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı
Başlık Resmi550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı

"10 YILI AŞKIN SÜREDİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Tuz Pazarı Camii Derneği Başkanı Ümit Altındiş, yapıyla ilgili yaklaşık 10 yılı aşkın süre önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurduklarını ve sonrasında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Altındiş, deprem sonrasında önceliğin hasar gören camilere verilmesi nedeniyle yapının restorasyon sürecinin beklemeye alındığını belirterek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sağlanacak ödenekle çalışmaların yeniden yapılmasını beklediklerini kaydetti.

550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı
Başlık Resmi550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı

DUVARLARIN ALTINDAN ESKİ BEZEMELER ÇIKTI

Altındiş, caminin bazı bölümlerinin 1961 yılında yeniden yapıldığını belirterek, "1961 yılında tekrar bir ustamız tarafından yapılmış fakat onun altındaki işlemelerin tarihi henüz belli değil. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün arşivlerinde belki onarımla ilgili kayıtlar çıkabilir" dedi.

550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı
Başlık Resmi550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı

"ORİJİNAL OLDUĞU BİLİNEN KISIM YENİDEN İHYA EDİLECEK"

Duvarlarda ortaya çıkan tarihi dokunun korunmasının önemine dikkat çeken Altındiş, yapılacak restorasyon kapsamında orijinal olduğu tespit edilen bölümlerin yeniden ihya edileceğini ifade etti.

Tarihi caminin duvarlarında boya ve sıvaların dökülmesiyle ortaya çıkan desenler, hem ziyaretçilerin hem de bölge sakinlerinin ilgisini çekerken, bezemelerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak çalışmaların ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan sıvaların dökülmesine caminin güney bölümünde son dönemde inşa edilen tuvaletin rutubete sebep olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı
Başlık Resmi550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı
550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı
Başlık Resmi550 yıllık camide restorasyon skandalı: Sıvalar döküldü, gerçek ortaya çıktı
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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