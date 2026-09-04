130. Dönem DHY kura sonuçları ve isim listesi, görev yerlerini öğrenmek isteyen pratisyen ve uzman tabiplerin gündeminde. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kura çekimi bugün noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilirken yerleşenler listesinin yayımlanacağı ekran yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sürecinde tercih aşamasının ardından çekilişe geçildi. Kadrolar için alınan tercihlerin tamamlanmasıyla hekimlerin görev yerlerini belirleyecek kura 4 Eylül'de gerçekleştiriliyor. DHY kura sonuçları isim listesi...

130. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

130. Dönem DHY kura çekimi 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura, katılımcı alınmadan Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayınlanıyor. Çekilişin tamamlanmasıyla pratisyen ve uzman tabiplerin yerleştirildikleri görev yerleri de kesinleşecek.

130. Dönem DHY kura sonuçları ve yerleşenler isim listesinin, kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden yayımlanması bekleniyor. DHY kurasında kura sonucu yerleşenler listesi ve noter onaylı sonuçlar YHGM tarafından yayımlanacak.

130.Dönem DHY kura sonuçları isim listesi! 130.dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları

130. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura tamamlandıktan sonra sonuçların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün DHY duyuru ekranından erişime açılacak. Sonuç duyurusunda yerleşenler listesiyle birlikte noter onaylı kura sonuçlarının da erişime açılması bekleniyor. Böylece adaylar isimlerinin yanı sıra yerleştirildikleri görev yerlerini kontrol edebilecek.

130. Dönem için tercih işlemleri 2 Eylül saat 18.00 itibarıyla sona ermişti.

130.Dönem DHY kura sonuçları isim listesi! 130.dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları

130. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından canlı yayınlanıyor. Saat 10.30'da başlayan kura Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılıyor.

Canlı kura sırasında hekimlerin yerleştirme işlemleri gerçekleştirilirken kesin sonuçlar için YHGM'nin yayımlayacağı liste esas alınacak. Bu nedenle canlı yayında görülen kura işlemlerinin ardından adayların resmi yerleşenler listesini kontrol etmesi gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası