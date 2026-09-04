İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gözler kayıt takvimine çevrildi. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyuruldu. Peki, İBB yurt kayıtları ne zaman başlayacak?

İBB’nin yükseköğrenim yurtlarının başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. Gençlerin tüm bilgi ve belgelerini objektif kriterlere göre değerlendiren İBB, yurt başvurularının sonuçlarını, yurt.ibb.istanbul adresinden gençlerin erişimine açtı.

Üniversite eğitimi için şehir dışından gelen gençlere temiz, güvenli ve ev konforunda barınma hizmeti sağlayan İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı! İBB yurt kayıtları ne zaman başlayacak?

İBB YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuru sonuçları ardından gündeme gelen konulardan biri de kayıt takvimi oldu. Asil listeden İBB Öğrenci Yurtlarında ilk kez barınma hakkı kazanan öğrenciler yurt.ibb.istanbul web sitesinden 5 Eylül’de saat 23.59’a kadar ön kayıtlarını yapabilecekler.

Öğrenciler 16 – 19 Eylül tarihleri arasında ise kendilerinden istenen evraklarla birlikte kesin kayıt işlemlerini yaparak yurtlarda kalmaya başlayabilecek. 11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet veren İBB Yurtları’nın 10’u kız, 6’sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.

Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları şunlar olacak:

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu

Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

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