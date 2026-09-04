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Dünya

Petrol zengini adalar paylaşılamıyor! 3 ülke göz dikti, 44 yıllık hesap yeniden açıldı

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Petrol zengini adalar paylaşılamıyor! 3 ülke göz dikti, 44 yıllık hesap yeniden açıldı
Fotoğraf Başlığı Petrol zengini adalar paylaşılamıyor! Arjantin ve İngiltere karşı karşıya, ABD de devrede

Arjantin ile İngiltere arasında Falkland Adaları üzerinden yıllardır devam eden egemenlik anlaşmazlığı yeniden alevlendi. Arjantin Devlet Başkanı Milei, adalar çevresindeki petrol faaliyetlerine karşı yaptırımları sertleştireceklarını açıklarken İngiltere'den peş peşe cevap geldi.

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Arjantin Devlet Başkanı Milei, televizyondan yayınlanan konuşmasında ülkesinin Falkland Adaları üzerindeki egemenlik iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

Milei, "Falkland Adaları tarihsel ve hukuki olarak Arjantin'e aittir. Bu konuda tartışma yoktur" dedi.

Petrol zengini adalar paylaşılamıyor! 3 ülke göz dikti, 44 yıllık hesap yeniden açıldı
Başlık ResmiPetrol zengini adalar paylaşılamıyor! 3 ülke göz dikti, 44 yıllık hesap yeniden açıldı

İNGİLİZ VE İSRAİLLİ ŞİRKETLERİN PETROL PROJESİ HEDEFTE

Milei'nin çıkışının merkezinde, Falkland Adaları açıklarındaki Sea Lion petrol projesi bulunuyor. İngiliz Rockhopper Exploration ile İsrailli Navitas Petroleum'un yürüttüğü projede önümüzdeki aylarda sondaj faaliyetlerinin başlaması planlanıyor. Arjantin yönetimi ise kendi izni olmadan bölgede gerçekleştirilecek petrol faaliyetlerini egemenlik haklarının ihlali olarak görüyor.

Milei, petrol faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yanı sıra söz konusu firmalara hizmet sağlayan şirket ve kişileri de kapsayabilecek daha sert yaptırımlar için yasal düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

Arjantin lideri, petrol rezervlerinin işletilmesini "somut ve acil bir tehlike" olarak nitelendirerek birkaç ay içerisinde harekete geçilmemesi halinde kaynakların çıkarılması için gerekli fiziksel kapasitenin oluşacağını savundu.

Petrol zengini adalar paylaşılamıyor! 3 ülke göz dikti, 44 yıllık hesap yeniden açıldı
Başlık ResmiPetrol zengini adalar paylaşılamıyor! 3 ülke göz dikti, 44 yıllık hesap yeniden açıldı

GÜNEY ATLANTİK'E DENİZ ÜSSÜ HAMLESİ

Buenos Aires yönetimi yalnızca ekonomik yaptırımlarla yetinmeyecek. Milei, Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego'da kurulacak deniz üssüne ayrılan kaynakların artırılacağını duyurdu.

Yeni üsle Arjantin'in Güney Atlantik'teki askeri ve lojistik varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

TRUMP'IN SÖZLERİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Gerilimin bir diğer cephesinde ise ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'ye yönelik sözleri var.

Trump, GB News'e verdiği röportajda yeni bir Falkland çatışmasında ABD'nin İngiltere'nin yardımına koşup koşmayacağı sorusuna doğrudan cevap vermedi. İngiltere'nin 1982'de adaları geri aldığını hatırlatan Trump, bölgenin uzaklığına dikkat çekti.

ABD Başkanı ayrıca İngiltere'nin İran'a yönelik savaşta Washington'a yeterince destek vermediği yönündeki eleştirisini yineledi. Milei ise Trump'ın Washington'ın Falkland Adaları konusundaki yaklaşımını gözden geçirebileceğine ilişkin mesajını Arjantin açısından fırsat olarak değerlendirdi.

Petrol zengini adalar paylaşılamıyor! 3 ülke göz dikti, 44 yıllık hesap yeniden açıldı
Başlık ResmiPetrol zengini adalar paylaşılamıyor! 3 ülke göz dikti, 44 yıllık hesap yeniden açıldı

MILEI "ADALARI GERİ ALMAMIZ GEREKİYOR"

Milei, konuşmasında Falkland meselesindeki iddiasını daha da ileri taşıdı.

"Falkland bizim geleceğimiz. Ulusal açıdan önem taşıyan bu adaları geri almamız gerekiyor. İleriye giden başka bir yol yok" diyen Milei, 2013'te adalarda yapılan referandumun Arjantin'in egemenlik iddiasını ortadan kaldırmadığını savundu.

Söz konusu referandumda oy kullananların yüzde 99,8'i İngiliz Denizaşırı Toprağı statüsünün korunmasından yana oy vermişti. Arjantin ise ada halkının egemenlik meselesinde kendi kaderini tayin hakkına sahip olmadığı görüşünü sürdürüyor.

İNGİLTERE'DEN MILEI'YE CEVAP

Milei'nin çıkışının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, Londra'nın tutumunun değişmeyeceğini açıkladı.

"Birleşik Krallık'ın Falkland Adaları konusundaki tutumu sarsılmazdır. Adalar İngiliz toprağıdır ve öyle kalacaktır" diyen Miliband, ada halkının kendi gidişatını tayin hakkını savunacaklarını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Streeting de Milei'ye cevap vererek Londra'nın Falkland Adaları'na yönelik taahhüdünün "mutlak ve sarsılmaz" olduğunu açıkladı.

Arjantin'in "Malvinas" adını verdiği Falkland Adaları nedeniyle iki ülke 1982'de savaşa girmişti. Egemenlik anlaşmazlığı aradan geçen 44 yıla rağmen çözülemedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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