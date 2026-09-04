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Dünya

Bakanı sahte röportajla tuzağa düşürdüler! Odadan silah ve bomba maketi çıktı

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Bakanı sahte röportajla tuzağa düşürdüler! Odadan silah ve bomba maketi çıktı
Fotoğraf Başlığı Bakanı sahte röportajla tuzağa düşürdüler! Odadan silah ve bomba maketi çıktı

Çekya Dışişleri Bakanı Macinka'nın katıldığı röportaj ülkede güvenlik tartışması başlattı. Aktivistler tarafından hazırlanan sahte röportaj ortamında silah ve bomba maketleri bulunduğu, perdenin arkasında ise insanların saklandığı açıklandı. Macinka tuzağa düşmediğini savunurken, üst düzey yetkililerin korunmasından sorumlu polis birimi olayla ilgili inceleme başlattı.

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Çekya'da "Detektivni Parta" adlı aktivist grubun Dışişleri Bakanı Petr Macinka'ya yönelik hazırladığı sıra dışı test siyasetin gündemine oturdu.

Grubun açıklamasına göre 21 Ağustos'ta yeri açıklanmayan bir mekanda gerçekleştirilen görüşmede Macinka'nın karşısına gazeteci kılığına giren aktivist Psenak çıktı.

Yüzünü balaklava, güneş gözlüğü ve kapüşonla tamamen gizleyen Psenak, bu kılıkla Bakan Macinka ile röportaj yaptı. Görüşmeye ait sarsıcı görüntüler daha sonra grup tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanı sahte röportajla tuzağa düşürdüler! Odadan silah ve bomba maketi çıktı
Başlık ResmiBakanı sahte röportajla tuzağa düşürdüler! Odadan silah ve bomba maketi çıktı

ODAYA SİLAH VE BOMBA MAKETLERİ YERLEŞTİRDİLER

Skandalın asıl boyutu ise röportaj odasının nasıl hazırlandığının ifşa edilmesiyle ortaya çıktı. Detektivni Parta grubu, odanın içerisinde ve sahte gazeteci Psenak’ın üzerinde çok sayıda silah ve bomba maketi gizlendiğini açıkladı. Bununla da yetinmeyen aktivistler, röportaj sırasında bazı kişilerin perdenin arkasında saklandığını belirtti.

Eylemin amacının Bakan Macinka’nın "güvenlik bilinci ile bilişsel yeteneklerini" test etmek olduğunu savunan grup, "Macinka'nın hatası, içinde birkaç model silah ve patlayıcı bulunan ve bir dizi kişinin perdenin arkasına saklandığı bir odada çekim yapılmasına imkan sağladı" açıklamasında bulundu. Devletin en kritik isimlerinden birinin korumasız bir şekilde bu tür bir provokasyona maruz bırakılması Çekya'da güvenlik zafiyeti tartışmalarını körükledi.

Bakanı sahte röportajla tuzağa düşürdüler! Odadan silah ve bomba maketi çıktı
Başlık ResmiBakanı sahte röportajla tuzağa düşürdüler! Odadan silah ve bomba maketi çıktı

KORUMASINI ODADAN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ

Grubun en dikkat çekici iddialarından biri Macinka'nın güvenlik protokollerini atladığı yönünde oldu. Aktivistler, Bakan'ın tek korumasından mekan kontrol edilmeden önce odadan çıkmasını istediğini öne sürdü.

Yayınlanan görüntülerde Macinka'nın yüzünü göremediği biriyle ilk kez röportaj yaptığını söylediği de görüldü.

BAKAN "KANDIRILMADIM" DEDİ

Macinka ise olayın anlatıldığı gibi olmadığını savundu. Röportajı yapan Psenak'ı en başından itibaren tanıdığını söyleyen Macinka, "Onu tanımamak için kör ve sağır olmak gerekirdi" dedi.

Bakan ayrıca güvenlik görevlisinin yanında bulunduğunu belirterek, "Bu tür birçok görüşme yaptım ve her zaman aynı şekilde yaklaşıyorum. Polis memuru benimle birlikteydi ve görüşmenin gidişatı daha önce binlerce kez yaşadığımdan farklı değildi" ifadelerini kullandı.

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POLİS HAREKETE GEÇTİ, İSTİFA ÇAĞRISI GELDİ

Olayın ardından üst düzey devlet yetkililerinin güvenliğinden sorumlu polis biriminin yaşananları incelemeye aldığı bildirildi.

Muhalefetteki Sivil Demokratlar'ın lideri Kupka ise Macinka'yı istifaya çağırdı.

Kupka, "Bir dışişleri bakanı. Sıkı koruma altındaki bir kişi. İstihbarat servislerinin gizli belgeleriyle çalışan bir adam. Bunun gerçekten yaşandığına inanamıyorum" dedi.

Detektivni Parta ise Macinka'nın hazırladıkları testi geçemediğini öne sürdü.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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