NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye Gazetesi'nin sorularını cevaplayan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, Ukrayna'ya desteğin Avrupa'nın güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Ankara Zirvesi'nden savunma yatırımları ve askerî kabiliyetlerin güçlendirilmesine yönelik somut adımlar beklediğini ifade eden Pavel, Türkiye'nin NATO'nun kolektif güvenliği açısından vazgeçilmez bir müttefik olduğunun altını çizdi.

MÜZEYYEN BIYIK—Dünyanın gözü 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Türkiye'nin, 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez ev sahipliği yapacağı toplantıda, NATO'nun 32 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek. Avrupa güvenliği, savunma harcamaları, Ukrayna'ya destek ve ittifakın geleceğine ilişkin kritik kararların ele alınacağı zirve öncesinde, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Türkiye Gazetesi'nin sorularını cevapladı.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel Türkiye Gazetesi'ne konuştu: Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için hayati öneme sahip

Zirve marjında yoğun diplomasi trafiği yürütmesi beklenen Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in değerlendirmeleri şöyle:

"AVRUPA SAVUNMADA DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"

– NATO Liderler Zirvesi öncesinde müttefik ülkelere yönelik öncelikli çağrınız nedir?

"Mesajım şudur: Avrupa, kendi savunma ve güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Çünkü artık bu yükü başkalarının bizim yerimize taşıyacağını varsayamayız. Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlı bir şekilde yanımızda kalmasını istiyoruz ve müttefiklerin, Ukrayna'ya yönelik devam eden desteğin kendi güvenliğimiz için stratejik olarak hayati önem taşıdığını yeniden teyit etmelerini bekliyorum."

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel Türkiye Gazetesi'ne konuştu: Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için hayati öneme sahip

"TÜRKİYE'NİN MEŞHUR MİSAFİRPERVERLİĞİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

– Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı zirveden beklentileriniz nelerdir?

"Savunma yatırımları, savunma sanayimizin güçlendirilmesi, hava ve füze savunması ile askerî hareket kabiliyeti gibi kritik alanlardaki eksikliklerin giderilmesi konusunda somut ilerleme bekliyorum. Güvenilir bir savunma yalnızca harcama düzeyleriyle inşa edilemez. Ankara Zirvesi'nin, müttefiklerin verdikleri taahhütleri somut askerî kabiliyetlere dönüştürme kararlılığını ortaya koymasını bekliyorum. Ayrıca Türkiye'nin meşhur misafirperverliğini ve üst düzey organizasyonlardaki başarısını bir kez daha görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel Türkiye Gazetesi'ne konuştu: Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için hayati öneme sahip

– Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Karadeniz arasındaki konumu nedeniyle kolektif güvenliğimiz için hayati öneme sahip, stratejik açıdan önemli bir müttefiktir. Türkiye'nin NATO içindeki rolünü takdir ediyorum ve Ankara'daki ev sahiplerimizle yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

PAVEL KİMDİR?

1961 doğumlu Petr Pavel, Çek Cumhuriyeti'nin dördüncü cumhurbaşkanıdır. Asker kökenli olan Pavel, eğitimini askeri okullarda tamamladıktan sonra İngiltere'deki Staff College ve Royal College of Defence Studies'de öğrenim gördü.

Çekoslovakya'nın dağılmasının ardından Çek ordusunda görev yapmayı sürdüren Pavel, Balkanlar'da Birleşmiş Milletler barış gücü bünyesinde görev aldı. Hırvatistan'da kuşatma altındaki 53 Fransız barış gücü askerinin tahliyesindeki rolüyle uluslararası alanda tanındı.

2012-2015 yılları arasında Çek Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Pavel, 2015 yılında NATO Askeri Komitesi Başkanlığı'na seçildi. Böylece bu göreve gelen ilk eski Varşova Paktı ülkesi askeri oldu.

2023 yılında cumhurbaşkanı seçilen Pavel, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı çizgisiyle tanınıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Kiev'e verilen askeri ve siyasi desteğin sürdürülmesini savunan isimler arasında yer alıyor.

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