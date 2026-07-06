NATO Liderler Zirvesi öncesinde Çekya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Türkiye Gazetesi'ne yeni bir değerlendirme gönderdi. Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in Ankara'da müttefik liderlerle doğrudan temas kurmaya büyük önem verdiği belirtilirken, zirvenin anayasal görevleri açısından kritik bir fırsat olarak görüldüğü vurgulandı.

Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde diplomatik trafik hız kazanırken, Çekya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, zirveye ilişkin özel stratejilerini ve beklentilerini Türkiye Gazetesi ile paylaştı.

Çekya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Daniel Drake, gazetemize yaptığı özel açıklamada, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in Ankara'daki liderler zirvesine ve ikili temaslara hayati bir önem atfettiğinin altını çizdi.

Çekya Cumhurbaşkanlığı Türkiye Gazetesi'ne konuştu: Pavel zirvede liderlerle doğrudan görüşecek

"MÜTTEFİKLERİN DÜŞÜNCELERİNİ İLK ELDEN DİNLEMEK ANAYASAL BİR GÖREVDİR"

Ankara Zirvesi marjında müttefik devlet başkanlarıyla yürütülecek doğrudan diplomasinin altını çizen Çekya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in zirve misyonunu şöyle aktardı:

"Cumhurbaşkanı Pavel, müttefik liderlerin tutum ve düşüncelerini ilk elden dinlemenin, anayasal görevlerini yerine getirmesi açısından doğrudan önem taşıdığını düşünüyor. Zirvede doğrudan görüş alışverişi yapma fırsatı bu bakımdan özellikle önemlidir ve bu nedenle, bu fırsatı meslektaşlarıyla ve diğer kilit katılımcılarla konuşmak için sonuna kadar değerlendirmeyi planlıyor."

ANKARA'DA KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu kritik dönemde, Çekya Cumhurbaşkanı Pavel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek oturumlarda ve ikili görüşmelerde özellikle Ukrayna'ya yönelik savunma destekleri, ittifakın doğu kanadının güçlendirilmesi ve küresel güvenlik riskleri konularında aktif bir rol üstlenmesi bekleniyor. Çekya Cumhurbaşkanlığı, Türk medyasının zirve kapsamındaki liderlik faaliyetlerini doğru ve ilk elden aktarmasının iki ülke arasındaki enformasyon ve diplomatik bağlar açısından stratejik önemde olduğunu belirtti.

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