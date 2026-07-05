Fransız otomotiv devi Citroen, Temmuz 2026 fiyat listesini ve yeni kampanyalarını duyurdu. Elektrikli ve hibrit modellerin ağırlıkta olduğu listede, model ve donanım seçeneğine göre 280 bin TL'ye varan dev nakit alım indirimleri dikkat çekiyor. Popüler mikro mobilite modeli Ami ve hafif ticari araç grubunda 12 aya varan %0 faizli kredi imkanları sunulurken; marka, Ami haricindeki tüm modellerde 2025 yılı versiyonlarını kaldırarak tamamen 2026 model yılı üretimine geçiş yaptı.

Fransız üretici Citroen, Temmuz fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, Ami ve C5 modellerinin güncel fiyatlarını ve indirim kampanyalarını paylaştı.

Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan indirim kampanyası dikkat çekiyor.

Model ve donanıma göre 280 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı.

Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin bütün versiyonlarında 270.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.

Citroen’den temmuz bombası! 2026 modellere 280 bin TL indirim ve yüzde 0 faiz müjdesi!

AMİ









Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Nakit İndirim fiyatı (TL) Fark (TL) 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 585.000 555.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Dark Side 2026 600.000 570.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Sunrise 2026 630.000 600.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami 2025 565.000 535.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Buggy 2025 605.000 540.000 -65.000

Citroen’den temmuz bombası! 2026 modellere 280 bin TL indirim ve yüzde 0 faiz müjdesi!

Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de nakit alımlarda indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 140 bin TL ve giriş seviyesi Plus donanımda 125 bin TL indirim uygulanıyor. İşte Temmuz 2026 Citroen e-C3 fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 83 kW Elektrikli Motor Plus 2026 1.565.000 1.440.000 -125.000 83 kW Elektrikli Motor Max 2026 1.630.000 1.490.000 -140.000

Citroen’den temmuz bombası! 2026 modellere 280 bin TL indirim ve yüzde 0 faiz müjdesi!

C3 Aircross Hybrid’te ise her donanım seviyesinde 100.000 TL’lik nakit alım indirimleri uygulanıyor. İşte Temmuz 2026 Citroen C3 Aircross Hybrid fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.155.000



1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.260.000 2.160.000 -100.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max - 7 Koltuk 2026 2.370.000 2.270.000 -100.000

Elektrikli e-C3 Aircross’ta ise indirim kampanyası uygulanmıyor. 300.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz kampanyası sunulmakta. İşte Temmuz 2026 Citroen e-C3 Aircross fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 2026 1.760.000 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 2026 1.900.000

Citroen’den temmuz bombası! 2026 modellere 280 bin TL indirim ve yüzde 0 faiz müjdesi!

Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde de indirim yok. İşte Temmuz ayı Citroen C4 Hybrid 145 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 You 2026 2.060.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.170.000

İşte Temmuz ayı Elektrikli Citroen e-C4 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.295.000 2.100.000 -195.000

Temmuz ayı Elektrikli Citroen e-C4 X fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.255.000 2.100.000 -155.000

Citroen’den temmuz bombası! 2026 modellere 280 bin TL indirim ve yüzde 0 faiz müjdesi!

Temmuz ayı Citroen C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.650.000 2.375.000 -275.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.900.000 - -

Temmuz ayı Elektrikli Citroen e-C5 Aircross fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 157 kW Elektrikli Motor Plus 2026 2.430.000

CITROEN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI

Citroen Berlingo modelinde 1.000.000TL’ye varan kredi için 6 ay, yüzde 0 faiz veya tüzel müşterilere özel 1.200.000 TL’ye varan kredi için 12 ay, yüzde 1,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Citroen Berlingo Van modelinde 500.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen Jumpy Van modelinde 750.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen Jumpy Kamyonet modelinde 1.000.000 TL kredi için 6 ay, yüzde 0 faiz kampanyası ve Citroen Jumpy Spacetourer modelinde 1.000.000 TL 6 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen Jumper modelinde 750.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen Jumper Minibüs modelinde 400.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

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