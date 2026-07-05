Citroen’den temmuz bombası! 2026 modellere 280 bin TL indirim ve yüzde 0 faiz müjdesi!
Fransız otomotiv devi Citroen, Temmuz 2026 fiyat listesini ve yeni kampanyalarını duyurdu. Elektrikli ve hibrit modellerin ağırlıkta olduğu listede, model ve donanım seçeneğine göre 280 bin TL'ye varan dev nakit alım indirimleri dikkat çekiyor. Popüler mikro mobilite modeli Ami ve hafif ticari araç grubunda 12 aya varan %0 faizli kredi imkanları sunulurken; marka, Ami haricindeki tüm modellerde 2025 yılı versiyonlarını kaldırarak tamamen 2026 model yılı üretimine geçiş yaptı.
- Citroen'in Temmuz ayı fiyat listesinde pek çok modelde 280 bin TL'ye varan indirimler bulunuyor.
- Citroen Ami'nin tüm versiyonlarında 270.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.
- Elektrikli küçük SUV modeli e-C3'te nakit alımlarda 140 bin TL'ye varan indirimler uygulanıyor.
- C3 Aircross Hybrid modellerinde 100.000 TL nakit alım indirimleri mevcut.
- Elektrikli e-C4 modelinde 195.000 TL, e-C4 X modelinde ise 155.000 TL indirim uygulanıyor.
- C5 Aircross Hybrid modellerinde 275.000 TL'ye varan indirimler dikkat çekiyor.
Fransız üretici Citroen, Temmuz fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, Ami ve C5 modellerinin güncel fiyatlarını ve indirim kampanyalarını paylaştı.
Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan indirim kampanyası dikkat çekiyor.
Model ve donanıma göre 280 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı.
Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin bütün versiyonlarında 270.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.
|AMİ
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Nakit İndirim fiyatı (TL)
|Fark (TL)
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2026
|585.000
|555.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Dark Side
|2026
|600.000
|570.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Sunrise
|2026
|630.000
|600.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2025
|565.000
|535.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Buggy
|2025
|605.000
|540.000
|-65.000
Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de nakit alımlarda indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 140 bin TL ve giriş seviyesi Plus donanımda 125 bin TL indirim uygulanıyor. İşte Temmuz 2026 Citroen e-C3 fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2026
|1.565.000
|1.440.000
|-125.000
|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|1.630.000
|1.490.000
|-140.000
C3 Aircross Hybrid’te ise her donanım seviyesinde 100.000 TL’lik nakit alım indirimleri uygulanıyor. İşte Temmuz 2026 Citroen C3 Aircross Hybrid fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.155.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.260.000
|2.160.000
|-100.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max - 7 Koltuk
|2026
|2.370.000
|2.270.000
|-100.000
Elektrikli e-C3 Aircross’ta ise indirim kampanyası uygulanmıyor. 300.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz kampanyası sunulmakta. İşte Temmuz 2026 Citroen e-C3 Aircross fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil
|Max
|2026
|1.760.000
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Max
|2026
|1.900.000
Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde de indirim yok. İşte Temmuz ayı Citroen C4 Hybrid 145 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|You
|2026
|2.060.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.170.000
İşte Temmuz ayı Elektrikli Citroen e-C4 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.295.000
|2.100.000
|-195.000
Temmuz ayı Elektrikli Citroen e-C4 X fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.255.000
|2.100.000
|-155.000
Temmuz ayı Citroen C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.650.000
|2.375.000
|-275.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.900.000
|-
|-
Temmuz ayı Elektrikli Citroen e-C5 Aircross fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|157 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2026
|2.430.000
CITROEN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI
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