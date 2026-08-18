Sivas'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Murat Ö. (41) idaresindeki otomobil, Kuzköy mevkisinde Tahir G. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine Erzincan'ın Refahiye ile Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinden sağlık ekipleri ile İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İmranlı Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİmranlı

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