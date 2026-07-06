Çağlayan Adliyesi'nde şoke eden olay! Herkesin gözü önünde yaptı, tutanağa bıraktığı not dikkat çekti
Hırsızlık suçlamasıyla tutuklama talebiyle hâkim karşısına çıkarılan 52 yaşındaki şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'nda işlemleri sürerken 6'ncı kattaki blok boşluğundan atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden şüphelinin ifadesine, "Ailemle görüşmek istemiyorum" notunu düştüğü öğrenildi.
Olay öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen H.T. (52), kelepçeli halde işlemleri yapıldığı sırada 6'ncı kattaki blok boşluğundan kendisini aşağı bıraktı.
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ADLİYEDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine adliye içerisindeki görevli sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde metrelerce yükseklikten zemine düşen H.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Adliyede güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.
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TUTANAĞA YAZDIĞI NOT DİKKAT ÇEKTİ
H.T.'nin ifade işlemleri sırasında düzenlenen tutanağa "Ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde not düştüğü öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.