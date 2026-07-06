Küba, bir kez daha ülke çapında karanlığa gömüldü. Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kalması nedeniyle ada genelinde elektrikler kesilirken, arızanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Küba'da enerji krizi derinleşiyor. Ulusal Elektrik Sistemi'nin (SEN) tamamen çökmesi sonucu ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.

Devlet elektrik şirketi Elektrik Birliği (UNE), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sistemin tamamen devre dışı kaldığını duyurdu. Açıklamada, arızanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

BU SENE 3'ÜNCÜ BÜYÜK KESİNTİ

Yaşanan kesinti, 2026 yılı içinde ülke genelini etkileyen üçüncü büyük elektrik kesintisi olurken, son iki yılda kayıtlara geçen sekizinci ulusal çaplı enerji kesintisi olarak dikkat çekti.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, elektrik sisteminin yeniden tamamen devreye alınmasının birkaç günü bulabileceği değerlendiriliyor. Süreçte önce belirli bölgelerde enerji üretimi yeniden başlatılacak, ardından bu bölgeler kademeli olarak ulusal şebekeye bağlanacak.

Uzmanlara göre Küba'nın günlük enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için 100 bin varilden fazla petrole ihtiyaç duyuluyor. Bunun yaklaşık 40 bin varili yurt içi üretimden sağlanırken, geri kalan kısmı ithalatla karşılanıyor.

Öte yandan Küba ekonomisi uzun süredir ciddi bir darboğazdan geçiyor. Elektrik kesintileri, temel tüketim ürünlerindeki kıtlık, yüksek enflasyon ve ulusal para birimindeki değer kaybı, ülkedeki ekonomik sıkıntıları her geçen gün artırıyor. Ekonomistler, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 oranında küçülmesini bekliyor.

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