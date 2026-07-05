665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale yükselerek dikkatleri üzerine çeken Erkan Taş, en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Başpehlivanlık kariyerinde yükselişini sürdüren başarılı güreşçinin yaşı, memleketi ve güreş geçmişi kadar Mustafa Taş ile akrabalık ilişkisi merak ediliyor. Peki, Erkan Taş kimdir, kaç yaşında, nereli?

2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale yükselme başarısı gösteren Erkan Taş, son yıllarda yağlı güreş organizasyonlarında elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor. Başaltı boyundan başpehlivanlığa uzanan kariyerinde önemli başarılara imza atan genç sporcu, altın kemer mücadelesiyle yeniden gündemde.

ERKAN TAŞ KİMDİR?

Erkan Taş, 2000 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren yağlı güreşe yönelen Taş, farklı boylarda elde ettiği derecelerle kariyer basamaklarını tırmandı.

2024 yılı ise Erkan Taş'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başaltı Boy birincisi olarak başpehlivanlığa yükselen Taş, aynı yıl Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde ilk başpehlivanlık şampiyonluğunu kazandı. Sezonu bir birincilik, iki ikincilik ve üç üçüncülükle tamamlayan sporcu, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

2025 sezonunda da çıkışını sürdüren Erkan Taş; Dikmen, Ödemiş Gölcük ve Osmancık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak kürsünün zirvesine çıktı. 2026 yılında ise Edremit Yağlı Güreşleri'nde şampiyonluk yaşadı.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz'ü çeyrek finalde mağlup ederek dikkat çeken Erkan Taş, yarı finalde Seçkin Duman'ı yenerek kariyerinde ilk kez Kırkpınar başpehlivanlık finaline yükseldi. Genç başpehlivan, altın kemer için Feyzullah Aktürk ile karşı karşıya gelecek.

ERKAN TAŞ MUSTAFA TAŞ KARDEŞ Mİ, AKRABA MI?

Erkan Taş ile Mustafa Taş'ın soyadlarının aynı olması nedeniyle iki güreşçi arasındaki akrabalık bağı sıkça araştırılıyor. İkili kardeş değildir. Ancak yağlı güreş camiasında da bilindiği üzere Erkan Taş ile Mustafa Taş amca çocuklarıdır.

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