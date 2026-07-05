35 gündür aranıyordu! Üniversiteli Hamza Duras'tan acı haber
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 35 gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, ormanlık alanda ölü bulundu. Çobanın ihbarıyla ulaşılan Duras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Hamza Duras'ı bulmak için AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler geniş çaplı arama çalışması yürüttü.
- Aranma süreci yaklaşık 18 gün sürdü ve sonuç alınamayınca çalışmalar sonlandırıldı.
- Bir çobanın ormanlık alanda yoğun koku alması üzerine ağaca asılı bir kişi görüldü.
- Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras olduğu belirlendi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Hamza Duras'ın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, ailesinin uzun süredir haber alamadığı ve yaklaşık 35 gündür kayıp olarak aranan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ı bulmak için AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda gönüllünün katılımıyla geniş çaplı arama çalışması yürütüldü.
ACILI BABA KONUŞTU
Acılı baba, arama alanının genişletildiğini ifade ederek, "Ne ümidimizi kesebiliyoruz ne de ümitlenebiliyoruz. Arafta kaldık. Bu da bizim için gerçekten çok kötü. Yardım istiyoruz. Çok mağdur durumdayız" diye konuştu.
Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydeden baba Duras, "İnsansız Hava Aracı ile bölgede arama yapıldı. Ankara ve Kastamonu'dan farklı ekip geldi. Ne bir eşyasına ne de oğluma ait bir bulguya rastlayamadılar. Maalesef alan çok geniş" dedi.
AĞACA ASILI HALDE BULUNDU
Yaklaşık 18 gündür sürdürülen yoğun çalışmalar kapsamında ekipler bir sonuç alamayınca arama çalışmaları geçtiğimiz cuma günü sonlandırılmıştı. Safranbolu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir çoban ise hayvanlarını ormanlık alanda otlattığı sırada yoğun koku gelmesi üzerine ağaca asılı halde bir kişiyi gördü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Duras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.