Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 35 gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, ormanlık alanda ölü bulundu. Çobanın ihbarıyla ulaşılan Duras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ailesinin uzun süredir haber alamadığı ve yaklaşık 35 gündür kayıp olarak aranan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ı bulmak için AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda gönüllünün katılımıyla geniş çaplı arama çalışması yürütüldü.

35 gündür aranıyordu! Üniversiteli Hamza Durastan acı haber

ACILI BABA KONUŞTU

Acılı baba, arama alanının genişletildiğini ifade ederek, "Ne ümidimizi kesebiliyoruz ne de ümitlenebiliyoruz. Arafta kaldık. Bu da bizim için gerçekten çok kötü. Yardım istiyoruz. Çok mağdur durumdayız" diye konuştu.

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydeden baba Duras, "İnsansız Hava Aracı ile bölgede arama yapıldı. Ankara ve Kastamonu'dan farklı ekip geldi. Ne bir eşyasına ne de oğluma ait bir bulguya rastlayamadılar. Maalesef alan çok geniş" dedi.

Şenol Duras

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Yaklaşık 18 gündür sürdürülen yoğun çalışmalar kapsamında ekipler bir sonuç alamayınca arama çalışmaları geçtiğimiz cuma günü sonlandırılmıştı. Safranbolu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir çoban ise hayvanlarını ormanlık alanda otlattığı sırada yoğun koku gelmesi üzerine ağaca asılı halde bir kişiyi gördü.

35 gündür aranıyordu! Üniversiteli Hamza Durastan acı haber

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras olduğu öğrenildi.

Hamza Duras

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Duras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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