Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan öğrenciler ve veliler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuç tarihine çevirdi. Sonuç ekranı ve tercih takvimi ve sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen değerlendirme sürecini sürdürüyor. Merkezi sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih takvimini öğrenmek için MEB'in resmi duyurularını yakından takip ediyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 LGS Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile sınav takvimi doğrultusunda, LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Sonuçlar, meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak ve adaylar T.C. kimlik numaraları ile sınav bilgilerine ulaşabilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih dönemi başlayacak. MEB takvimine göre öğrenciler, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sürecinde merkezi sınav puanı, yüzdelik dilim ve okul kontenjanları dikkate alınacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2026 LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

LGS sonuçlarının resmi açıklama tarihi 10 Temmuz olarak ilan edilmiş olsa da geçmiş yıllarda bazı merkezi sınav sonuçlarının planlanan tarihten önce erişime açılması nedeniyle öğrenciler bu yıl da benzer bir ihtimali araştırıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 LGS sonuçlarının erken açıklanacağına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Bakanlık, sınavın ardından optik formların okunması, cevap anahtarlarının kontrolü, puan hesaplamaları, veri doğrulama işlemleri ve teknik incelemeleri tamamladıktan sonra sonuçları ilan ediyor. Bu nedenle resmi takvimde yer alan tarih esas alınırken, farklı bir gelişme olması halinde MEB tarafından kamuoyuna duyuru yapılması bekleniyor.

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