Ankaragücü eski Süper Lig hakemini göreve getirdi
Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık'ın futboldaki yeni görevi belli oldu. Hakemlik ve spor yorumculuğunun ardından 44 yaşındaki Palabıyık'ın, 2. Lig ekibi Ankaragücü'nde altyapı koordinatörlüğü görevini üstleneceği öğrenildi.
- Ali Palabıyık, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde altyapı koordinatörlüğü görevine getirildi.
- 44 yaşındaki Palabıyık'ın kısa süre içinde yeni görevine başlaması bekleniyor.
- Deneyimli isim, Ankaragücü'nde altyapı organizasyonunun planlanması ve genç oyuncuların gelişim süreçlerinin yönetilmesinde aktif rol üstlenecek.
- Palabıyık, hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra spor yorumculuğu yapmıştı.
Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık'ın futboldaki yeni adresi belli oldu. Hakemliği bıraktıktan sonra spor yorumculuğu yapan Palabıyık, bu kez yönetici kimliğiyle sahalara geri dönüyor.
ANKARAGÜCÜ'NDE GÖREVE BAŞLIYOR
Edinilen bilgilere göre Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 44 yaşındaki Ali Palabıyık'ı altyapı koordinatörlüğü görevine getirdi. Deneyimli ismin kısa süre içerisinde yeni görevine başlaması bekleniyor.
Türk futbolunda uzun yıllar hakem olarak görev yapan Palabıyık'ın, Ankaragücü'nde altyapı organizasyonunun planlanması ve genç oyuncuların gelişim süreçlerinin yönetilmesinde aktif rol üstleneceği öğrenildi.
KARİYERİNDE YENİ SAYFA
Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra spor yorumculuğuna adım atan Ali Palabıyık, Ankaragücü'ndeki göreviyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Deneyimli isim, futbolun içinde bu kez yönetici olarak görev yapacak.