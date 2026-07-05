Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık'ın futboldaki yeni görevi belli oldu. Hakemlik ve spor yorumculuğunun ardından 44 yaşındaki Palabıyık'ın, 2. Lig ekibi Ankaragücü'nde altyapı koordinatörlüğü görevini üstleneceği öğrenildi.

Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık'ın futboldaki yeni adresi belli oldu. Hakemliği bıraktıktan sonra spor yorumculuğu yapan Palabıyık, bu kez yönetici kimliğiyle sahalara geri dönüyor.

Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık

ANKARAGÜCÜ'NDE GÖREVE BAŞLIYOR

Edinilen bilgilere göre Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 44 yaşındaki Ali Palabıyık'ı altyapı koordinatörlüğü görevine getirdi. Deneyimli ismin kısa süre içerisinde yeni görevine başlaması bekleniyor.

Türk futbolunda uzun yıllar hakem olarak görev yapan Palabıyık'ın, Ankaragücü'nde altyapı organizasyonunun planlanması ve genç oyuncuların gelişim süreçlerinin yönetilmesinde aktif rol üstleneceği öğrenildi.

Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık

KARİYERİNDE YENİ SAYFA

Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra spor yorumculuğuna adım atan Ali Palabıyık, Ankaragücü'ndeki göreviyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Deneyimli isim, futbolun içinde bu kez yönetici olarak görev yapacak.

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