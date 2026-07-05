İhlas Haber Ajansı
Boş arazide battaniyeye sarılı ceset bulundu! Kimliği kısa sürede ortaya çıktı
Şanlıurfa'da çevre yolu yakınındaki boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour'a ait olduğu belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.
Özetle DinleBoş arazide battaniyeye sarılı ceset bulundu! Kiml...
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3. Sayfa az önce
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boş arazide battaniyeye sarılı bir ceset bulundu ve yapılan incelemede cesedin İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour'a ait olduğu belirlendi.
- Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden geçen çevreyolu yakınlarında yaşandı.
- Boş arazide battaniye sarılı halde ceset görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
- Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahsın durumunu kontrol etti.
- Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
- Polis ekipleri, cesedin İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour'a ait olduğunu tespit etti.
- Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinden geçen çevreyolu yakınlarında yaşandı. İddiaya göre boş arazide battaniye sarılı halde ceset görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
POLİS EKİPLERİ GELDİ
Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise şahsın yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cesedin İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour’a ait olduğunu belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken şahsın ölüm nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
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