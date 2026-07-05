Şanlıurfa'da çevre yolu yakınındaki boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour'a ait olduğu belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinden geçen çevreyolu yakınlarında yaşandı. İddiaya göre boş arazide battaniye sarılı halde ceset görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ GELDİ

Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise şahsın yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Boş arazide battaniyeye sarılı ceset bulundu! Kimliği kısa sürede ortaya çıktı

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cesedin İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour’a ait olduğunu belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken şahsın ölüm nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Boş arazide battaniyeye sarılı ceset bulundu! Kimliği kısa sürede ortaya çıktı

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