5 günde 7,5 milyonu aştı! DOA 81 ilde rekora koşuyor
1 Temmuz itibarıyla 81 ilde başlayan Depozito İade Sistemi’ne (DOA) büyük ilgi sürerken, toplanan ambalaj sayısı da arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını duyurdu.
- Uygulamaya ilk gün 649 bin 244 kişi katıldı ve 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu ambalaj toplandı.
- 5 günde toplam 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığı açıklandı.
- Kullanıcı sayısı 5 günde 1 milyon 385 bin 673'e yükseldi.
- DOA kapsamında iade edilen her bir plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşlara 1 lira teşvik ödemesi yapılıyor.
- Hak edilen teşvik bedelleri vatandaşların e-cüzdan hesaplarına aktarılıyor ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekilebiliyor.
Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen Depozito İade Sistemi (DOA) ilk günden itibaren yoğun ilgi ile karşılandı. 1 Temmuz’da uygulanmaya başlayan sistemi 1 günde 649 bin 244 kişinin kullanmış, 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplanmıştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum uygulamaya olan ilginin hız kesmeden sürdüğünü belirterek yeni rakamları açıkladı.
AMBALAJ SAYISI 7 MİLYON 600 BİN
Bakan Kurum Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi ile 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını duyurdu.
Kurum "DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor dönüştürüyor, çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.
KULLANICISI SAYISI 1 MİLYONU AŞTI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum kullanıcı sayısının 649 bin 244 kişiden 1 milyon 385 bin 673'e yükseldiğini de belirtti.
DOA NEDİR?
Depozito İade Sistemi (DOA) kapsamında, iade edilen her bir plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşlara 1 lira teşvik ödemesi yapılıyor. Uygulama kapsamında makinelere bırakılan ambalajlar geri dönüşüm zincirine kazandırılırken, hak edilen bedeller vatandaşların e-cüzdan hesaplarına aktarılıyor. Vatandaşlar, hesaplarında biriken bu bakiyeleri daha sonra anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekebiliyor.