1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan Depozito İade Sistemi’ne (DOA) vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk günün rakamlarını paylaşan Bakan Murat Kurum “Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi” diyerek sistemi 1 günde 649 bin 244 kişinin kullandığını açıkladı. Kurum toplamda 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandığını duyurdu.

Ulusal entegrasyon sürecini geçen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, dün itibariyle 81 ilde başladı. Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya konulan Depozito İade Sistemi’ne (DOA) vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle İstanbul’da depozito iade makinelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

DOA’ya büyük ilgi! Kuyruk uzadıkça uzadı, 1 günde 1 milyondan fazla ambalaj toplandı

DOA SİSTEMİNE BÜYÜK İLGİ

Sistemin devreye girmesiyle birlikte İstanbul'un birçok ilçesindeki iade istasyonlarında hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri plastik, cam şişe ve alüminyum kutuları tek tek makinelere okutarak sisteme dahil etti. İstanbul’un birçok noktasında DOA makinelerinin kurulumu tamamlanırken, bazı ilçelerde ise kurulumlar devam ediyor.

DOA’ya büyük ilgi! Kuyruk uzadıkça uzadı, 1 günde 1 milyondan fazla ambalaj toplandı

VATANDAŞLARA 1 LİRA TEŞVİK ÖDEMESİ

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, iade edilen her bir plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşlara 1 lira teşvik ödemesi yapılıyor. Uygulama kapsamında makinelere bırakılan ambalajlar geri dönüşüm zincirine kazandırılırken, hak edilen bedeller vatandaşların e-cüzdan hesaplarına aktarılıyor. Vatandaşlar, hesaplarında biriken bu bakiyeleri daha sonra anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekebiliyor.

DOA sistemi nedir? Ödemeler nasıl oluyor?

Sistem Adı Amaç Teşvik Türü Teşvik Miktarı İşlem Süreci Ödeme Yöntemi Depozito Yönetim Sistemi Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi İçecek ambalajı iadesi 1 TL (her bir ambalaj için) Ambalajlar makinelere bırakılır, geri dönüşüm zincirine kazandırılır. Vatandaşların e-cüzdan hesaplarına aktarılır, anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit çekilebilir.

DOA’ya büyük ilgi! Kuyruk uzadıkça uzadı, 1 günde 1 milyondan fazla ambalaj toplandı

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının DOA makinelerine iade edildiğini açıkladı.

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“1,5 MİLYON AMBALAJ TOPLADIK”

İlk günün bilançosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:

Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık; DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak.

649 BİN 244 KİŞİ KULLANDI

Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre 1 Temmuz'da DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.

“YANIMDA 2 TORBA GETİRDİM”

Geri dönüşüm noktasına iki torba dolusu ambalaj atığıyla gelen vatandaşlardan Abdülsamet Pekdemir, sistemin genel olarak başarılı çalıştığını belirtti:

Cihaz genel olarak çalışıyor. Ancak hazne küçük olduğu için kısmi sorunlara neden oluyor. Yanımda iki torba getirdim. Şu an bazı ilçelerde cihaz yok. Ben Bağcılar’dan buraya geldim. Kendi ilçeme de kurulması için talep oluşturdum.

DOA’ya büyük ilgi! Kuyruk uzadıkça uzadı, 1 günde 1 milyondan fazla ambalaj toplandı

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